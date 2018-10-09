Аргентинский нападающий Барселоны Лионель Месси вновь попал под подозрение из-за возможных махинаций с налогами в своем благотворительном фонде. Сообщается, что организация звездного аргентинца уклонялась от выплаты налогов.

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси вновь попал под подозрение из-за возможных махинаций с налогами в своем благотворительном фонде. Сообщается, что организация звездного аргентинца уклонялась от выплаты налогов.Как сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на El Confedencial, на фонд в суд Буэнос-Айреса поступила жалоба о возможной незаконной деятельности организации на территории Испании и Аргентины. Известно, что судом инициировано предварительное расследование. В фонд переводились деньги от частных физических лиц и различных компаний для реализации гуманитарных проектов, но в конечном счете средства оказывались на оффшорных счетах. Эта деятельность велась с 2012 по 2014 год.Напомним, что ранее Месси уже становился фигурантом дела о финансовых махинациях, в результате чего он был приговорен к тюремному сроку на 21 месяц условно.