Французская научно-исследовательская команда под руководством Марка Тейссье ищет новые способы взаимодействия пользователя с мобильными устройствами. В этот раз инженеры придумали экспериментальный проект MobiLimb, суть которого заключается в очеловечевании смартфона путем крепления к нему механизированной конечности.

Французская научно-исследовательская команда под руководством Марка Тейссье ищет новые способы взаимодействия пользователя с мобильными устройствами. В этот раз инженеры придумали экспериментальный проект MobiLimb, суть которого заключается в "очеловечевании" смартфона путем крепления к нему механизированной конечности.Пока задумка находится на стадии прототипа. Разработка представляет собой робопалец, который подключается к microUSB-порту гаджета и управляется микроконтроллером Arduino. За его движения отвечают пять встроенных сервомоторов, пишет New Scientist.”Новый подход к машинному обучению приблизил ловкость роборуки к человеческой читайте такжеИспользоваться MobiLimb может как угодно: к примеру, манипулятор может поглаживать руку владельца, сообщая ему о новых уведомлениях, применяться в качестве джойстика в играх, вилять из стороны в сторону, как кошачий хвост, или, сгибаясь, просто ползать по ровой поверхности, волоча за собой смартфон.