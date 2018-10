Microsoft пообещала восстановить личные документы, которые были удалены из-за ошибки обновления операционной системы Windows 10 October Update. Тех, кого затронула эта проблема, просят обратиться к компании напрямую.

Microsoft пообещала восстановить личные документы, которые были удалены из-за ошибки обновления операционной системы Windows 10 October Update. Тех, кого затронула эта проблема, просят обратиться к компании напрямую.Об этом сообщила в твиттере руководитель программы предварительного тестирования Windows Insider Дона Саркар. По её словам, команда техподдержки располагает необходимыми инструментами, позволяющими восстановить стертые файлы.#WindowsInsiders If you've run into the "missing files after update" issue for 1809/October 2018 Fall update, please call our support line. They have the tools to get you back to a good state. This build is no longer available to download manually: https://t.co/Ce9WVILknp pic.twitter.com/fvisQi1c8g— Dona Sarkar (@donasarkar) 6 октября 2018 г.Пользователи из Москвы могут связаться со службой техподдержки Microsoft по телефону +7 495 916 7171, из других регионов России — позвонив на бесплатную горячую линию 8 800 200 80 01. Пострадавшие из других стран могут найти номера телефонов компании по этой ссылке.Вместе с этим Саркар объявила о приостановке выпуска апдейта (сборка 1809). Windows 10 October Update не будет распространяться до тех пор, пока не закончится расследование.Очередной крупный апдейт операционной системы Microsoft вышел в прошлую среду, 3 октября. Обновление не рассылалось автоматически — пользователи, которые хотели ознакомиться с ним первыми, могли загрузить его вручную из "Центра обновления Windows".Релиз Windows 10 October Update сопровождался чередой жалоб. Оказалось, что апдейт влечет за собой удаление некоторых файлов, которые невозможно восстановить, и неоправданную нагрузку на процессор, что приводит к быстрой разрядке аккумулятора.∎Пользователи: новая Windows 10 удаляет файлы и сажает батарею читайте такжеПользователи обнаружили, что их личная папка, где хранятся "Документы" и "Картинки", пуста. При этом файлы не получилось восстановить даже после "отката" на предыдущую версию Windows. Один из пострадавших написал, что после апдейта он лишился файлов на 200 гигабайт. По одной из версий, апдейт обнулял все содержимое директории users, если хранящиеся в ней файлы не синхронизированы с облаком OneDrive.