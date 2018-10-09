Техсредства, изъятые у высланных на днях из Нидерландов российских технических специалистов, предназначались для тестирования информационных систем посольств РФ. Об этом рассказали представителям СМИ в российском МИДе в связи с выдвинутыми недавно властями Нидерландов обвинениями в кибератаках.

Техсредства, изъятые у высланных на днях из Нидерландов российских технических специалистов, предназначались для тестирования информационных систем посольств РФ. Об этом рассказали представителям СМИ в российском МИДе в связи с выдвинутыми недавно властями Нидерландов обвинениями в кибератаках.Несмотря на заявления Гааги о "тайной операции ГРУ" ничего тайного в поездке группы российских технических специалистов не было, подчеркнули на Смоленской площади: их командировка была рутинной и совершенно открытой.Работу российских диппредставительств за рубежом обеспечивают различные государственные организации и ведомства, включая Минобороны РФ, добавили в МИДе. При этом, передает РИА Новости, к осуществлению данных функций привлекаются только специализированные и сертифицированные структуры.В МИДе особо подчеркнули, что изъятые у российских специалистов технические средства предназначались для тестирования компьютерных систем посольств на предмет их защищенности в связи с участившимися попытками киберпроникновения в российские госучреждения.На днях Министерство обороны Нидерландов заявило, что спецслужбы страны предотвратили атаку хакеров на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). Атаку якобы пытались реализовать четверо граждан России. Подозреваемых с дипломатическими паспортами выдворили из Нидерландов 13 апреля, сообщила глава Минобороны королевства Анк Бэйлевелд.Позже к обвинениям в адрес России присоединились США и Канада: было заявлено, что семь сотрудников ГРУ причастны к хакерским атакам на избирательную систему США, антидопинговые лаборатории и ядерную компанию Westinghouse, краже и публикации данных, отмыванию денег с использованием криптовалюты. Четверо из подозреваемых американцами россиян — те же люди, которых выдворили власти Нидерландов.Ранее сегодня посол Нидерландов в Москве Рене Джонс-Бос была вызвана в МИД России "в связи с кампанией по дезинформации, устроенной в Гааге". А министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал заявление министерства обороны Нидерландов о высылке киберпреступников из России очередным примером "мегафонной дипломатии": по его мнению, скоро состоится заседание Евросовета, и апрельский сюжет кто-то посчитал нужным актуализировать для отвлечения внимания общественности.