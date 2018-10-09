В октябре знаменитому Русскому лото исполняется 24 года. Dni.Ru поздравляют с днем рождения любимую всеми россиянами лотерею и, конечно, одного из создателей программы, ее бессменного ведущего Михаила Борисова. В интервью нашему изданию он рассказал, как создавалась передача и о чем сегодня он вспоминает с удовольствием.

В октябрезнаменитому "Русскому лото" исполняется24 года. Dni.Ru поздравляют сднем рождения любимую всеми россиянамилотерею и, конечно, одного из создателейпрограммы, ее бессменного ведущегоМихаила Борисова. В интервью нашемуизданию он рассказал, как создаваласьпередача и о чем сегодня он вспоминаетс удовольствием.МихаилБорисович, за 24 года эфира смениласьцелая эпоха не только на телевидении,но и в самой стране. Расскажите, какзарождалась идея программы?Над созданием"Русского лото" работал целый творческийколлектив, у истоков передачи стоялитакие талантливые люди, как АртемТарасов, Александр Файфман, Игорь Крутой,и ваш покорный слуга.Мы шли внеизвестное, придумывали, как сделатьпередачу живой, запоминающейся. Ведьтогда по телевизору шли сплошь западныеаналоги, оригинальные передачи можнобыло по пальцам пересчитать, но именноони были особенно любимы зрителям. Намтребовался ход, который привлек былюдей. Я решил соединить игру ипознавательную программу. Мне оченьхотелось, чтобы участники не толькоследили за розыгрышем, но и получалиинтересную информацию.Тогда я решил,что каждый номер тиража будет посвящёнсоответствующему году. Каждую неделюходил в театральную библиотеку, выбиралважное событие из истории России имировой культуры, которые пришлись наинтересующий год. Этому событию посвящалсятираж: приглашались определенные гости,подбирались музыкальные номера иоформление студии. В итоге получиласьне просто лотерея, а культурно-развлекательная,даже культурно-познавательная программа.Так что проект получился действительноуникальным, аналогов которому ранее небыло.И он был подостоинству оценен не только российскимителезрителями. Однажды к нам приехалзападный продюсер Эдд Бирнс, которыйпридумал на американском телевидениипрограмму "Колесо фортуны". Когда онувидел наш выпуск, то воскликнул:"Невероятно! Прямо рукой доставатьбочонки из мешка". Для него, американца,где все автоматизировано, это былоудивительно. Вот что значит живая игра!Он сразу пригласил меня поработать вЛас-Вегасе, но я отказался.В 90-е годыпрограмма имела феноменальный успех.Вся страна, прильнув к экранам и затаивдыхание, ждала, кто же на этот раз окажетсясчастливчиком. Почему "Русское лото"сразу полюбилось миллионам?Вы прекраснопомните, что середина 90-х была нелегкимвременем для страны, и даже бытовыепризы, которые выигрывали в "Русскомлото": холодильники, телевизоры,микроволновки, утюги и пылесосы —ценились на вес золота. Лотерея сталасразу всероссийской, она воспринималаськак абсолютное чудо. В 90-е годы нашапрограмма была одним из немногих мест,где действительно осуществлялись мечты.Да и сама лотерея"Русское лото" – очень старая народнаяигра в бочонки, завезенная в Россию ещеПетром I. Любовь к этому развлечениюсидит в наших генах, поэтому и пользуетсябольшой популярностью по сей день. Еесекрет – в близости к народу и внутренней"русскости". К тому же здесь много непроиграешь, а выиграть можно приличнуюсумму. По примерным подсчетам, за почтичетверть века при моем непосредственномучастии люди выиграли больше 10 млрдрублей.Какие моментыиз передачи Вам запомнились большевсего?Конечно, заэти годы эфира было много прекрасного,азартного и яркого. Например, у нас был"космический" тираж, в котором принялиучастие космонавты со станции "Мир".Билеты им тогда доставили на грузовомкорабле. Во время эфирного розыгрышачлены экипажа и я, сидя в телецентре"Останкино", не слышали друг друга —голосовой связи не было, оказалсянеисправен кабель. Мы могли тольковидеть друг друга, но передача оказаласьочень интересной. Кстати, одному изкосмонавтов повезло – Владимир Дежуроввыиграл 115 рублей. Когда экипаж спустилсяс орбиты, то Дежуров пришел в студию, ия торжественно вручил ему приз.Удавалосьли кому-либо выигрывать прямо в студииво время съемок?Да, в 26-м тиражеодна из участниц выиграла 96 миллионоврублей. Новоявленная миллионерша всталасо своего места на негнущихсяногах, но такая счастливая! Это былоеще до деноминации, но сумма была всеравно внушительная. В итоге женщинакупила квартиру. Она потом еще не разприходила к нам, рассказывала, чтоникогда не знала, что у нее есть столькородственников: они появились в ее жизни,как только стало известно о выигрыше.А один изрозыгрышей в студии запомнился мне"странным" победителем. В 1995 году вовремя новогодней передачи разыгрывалсяочень желанный по тем временам приз —автомобиль "Жигули". И только один из90 человек, пришедших на передачу, долженбыл уйти с машиной. Все в студииволновались, а операторы ждали момента,чтобы снять эмоцию участника, которыйокажется победителем. Но тот оказалсясовсем скупым на эмоции человеком: когдавыходил за ключами от авто, на его лицене дрогнул ни один мускул. Хотя обычнона программе плакали, смеялись и дажекричали.А курьезныеслучаи были?Конечно. Нашапередача очень быстро стала выездной,мы много гастролировали по стране. Икак-то в Чебоксарах на стадионеразыгрывались две машины: одна – средитех, кто купил билеты в Чувашии, вторая– только среди зрителей, пришедших настадион. Одной пожилой паре, бабушке идедушке, досталась первая машина. Нокогда они услышали, что началась новаяжеребьевка, то испугались, что их честновыигранную машину отдадут кому-тодругому. И прямо из дома, в чем были,рванули на стадион, благо бежать былонедалеко. Когда они появились, то все30 тысяч зрителей упали от хохота: бабушкабыла в халате и тапочках, а дедушка втренировочных штанах и босиком, потомучто тапки потерял по дороге!Еще одна историясвязана с одной из ранних съемок программыв студии, тогда передача шла в прямомэфире – без остановок и задержек, поэтомуу режиссера всегда была табличка сподсказками. В одном из тиражейразыгрывался только-только появившийсяновый автомобиль "Дэу Матиз", но я вэфире прочел название с таблички как"Дэо Матэо". И ничего – все в студиирешили, что это такая новая маркаавтомобиля.НавернякаВы помните и трогательные моменты?Таких быломного. Я, например, за время своей работына программе поженил нескольких человек!Помню, в одном из городов на стадионодин из зрителей – молодой человек –пришел с другом и девушкой. Но девушкупочему-то отсадил на другой ряд. Япоинтересовался: "Почему так далеко?""Так я с другом", – отвечает. Тут я спросилу его подруги, как долго они встречаются.Оказалось, что уже три года. "И он досих пор тебе не сделал предложение?Вставай и делай!" – обратился я в микрофон.И парню пришлось просить руки передвсем честным народом.Были истории,связанные непосредственно с выигрышами.Так, одна девочка прислала письмо, вкотором рассказала, что у ее бабушки задолги должны были забрать дом. Но онивыиграли крупный приз, который решилвсе их проблемы.Вы всегдапроводили все розыгрыши сами или сосвоими помощниками? Неужели за 24 годане пропустили ни одного тиража?Такого не былоникогда. Я за все время ни разу не покидалстолицу больше чем на четыре дня – непозволяет плотный эфирный график. Нооднажды я не смог прийти в студию,поскольку проводил тираж в Норильске.Все прошло успешно, но из-за нелетнойпогоды пришлось застрять в городе нанеделю. А надо было срочно возвращатьсяв Москву на съемки очередного "Русскоголото". В итоге выход был найден – мыорганизовали со студией телемост! Этобыла единственная передача за все годы,когда я не появился в студии.За времясъемок передачи изменилось многое, новаши жилетка и бабочка всегда с вами.Что это, дань традиции?Этот костюммы придумали вместе с Борисом Красновым.В жилетке было что-то купеческое, онасразу придала мне очень колоритныйобраз – этакого балагура-затейника.Сейчас этих жилеток у меня штук тридцать,все разные! Могу вам показать (смеется).Конечно, мой образ как ведущего долженбыть традиционным, ведь лотерея "Русскоелото" – сама по себе большая народнаятрадиция. Шоу уже 24 года остается однимиз самых любимых у многих, а проверкабилетов перед экранами – это настоящаятрадиция российских семей.Вы спросите,кто он, типичный участник лотереи? Эточеловек со средним достатком лет сорокаили старше. Это могут быть мужчины иженщины, москвичи или жители другихгородов, люди с высшим и образованиемили нет. В столице, например, по моимнаблюдениям, в лотереях участвует многолюдей именно старшего поколения, дляних это семейная традиция, обязательнаячасть воскресного дня. И этот ритуалсохранится на многие поколения, ведь24 года – это всего лишь юность, у насвсе еще впереди. Сейчас мало семейныхпередач на телевидении, а "Русское лото"– именно такая.МихаилБорисович, как Вы планируете отмечатьдень рождения вашей легендарнойпрограммы?Как всегда, ябуду раздавать призы (улыбается). Воктябре, когда "Русское лото" будетотмечать день рождения, пройдут двапраздничных тиража. Всего будетразыгрываться полмиллиарда рублей и100 автомобилей. Кстати, каждый второйбилет выигрывает! Конечно, эта дата –большой праздник и для меня, какбессменного ведущего, как одного изсоздателей передачи, поэтому обязательноотмечу этот день рождения вместе совсеми зрителями! Вообще, мне оченьповезло с профессией, она дает мнеисключительно позитивную энергетику,это большое счастье – дарить людямрадость!