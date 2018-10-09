Опоры путепровода на железнодорожной станции Свободный Амурской области могли не выдержать сильнейших колебаний от прошедшего тяжеловесного состава, мост обрушился через несколько секунд после этого и упал на стоящие на соседних путях вагоны группы компаний Новотранс.

Опоры путепровода на железнодорожной станции Свободный Амурской области могли не выдержать сильнейших колебаний от прошедшего тяжеловесного состава, мост обрушился через несколько секунд после этого и упал на стоящие на соседних путях вагоны группы компаний "Новотранс", передает РИА Новости.Как сообщалось, во вторник в 04​​​:36 по московскому времени на станции Свободный Забайкальской железной дороги обрушились пролеты автомобильного путепровода на железнодорожные пути.После ЧП в Приамурье введен режим ЧС регионального значения. По информации властей области, виадук частично обрушился из-за проезда тяжелого большегрузного транспорта.Пострадал один человек — водитель грузового автомобиля. Движение по железной дороге перекрыто. Угрозы экологической безопасности в результате произошедшего нет. Движение поездов в результате происшествия по станции временно приостановлено.В "Новотрансе" сообщили, что мост обрушился через несколько секунд после прохождения тяжеловесного поезда, в составе которого были инновационные вагоны повышенной грузоподъемности с осевой нагрузкой 25 тонн."Вибрации при следовании таких поездов существенные. Железнодорожная инфраструктура, искусственные сооружения, построенные еще в советское время, не рассчитаны на такую нагрузку, в том числе и сейсмическую. В данном случае, возможно, что опоры путепровода, который был возведен в 80-х годах прошлого столетия, не выдержали сильнейших колебаний от проходящего состава". Эти выводы подтверждает видео и фото запись.По факту обрушения прокуратура города Свободного начала проверку. Также следственными органами Следственного комитета России по Амурской области возбуждено уголовное дело по статье "Халатность" УК РФ.По информации РЖД, пассажирский поезд сообщением Нерюнгри-Хабаровск, который должен был первым пройти через станцию в Амурской области, где обрушился виадук, остановлен на соседней станции Шимановск. По расписанию он должен был подойти к станции Свободный в 10:16.Следующий пассажирский поезд Владивосток — Москва в 13:26, следом за ним в 13:50 подойдет поезд N81 Тында-Благовещенск. К разбору завалов и демонтажу рухнувших конструкций моста привлечены более 15 человек и техника крупных предприятий города.Путепровод находится в ведении муниципалитета города Свободного и не обслуживается РЖД.