Красивый осенний пейзаж во дворе снова стал поводом для споров между сторонниками и противниками уборки листьев. К дискуссии уже подключились не только жильцы, но и экологи. Примирить всех должен Активный гражданин. На портале сейчас идет голосование, где москвичи сами решают, что делать с опавшей листвой рядом с домом.

Красивый осенний пейзаж во дворе снова стал поводом для споров между сторонниками и противниками уборки листьев. К дискуссии уже подключились не только жильцы, но и экологи. Примирить всех должен "Активный гражданин". На портале сейчас идет голосование, где москвичи сами решают, что делать с опавшей листвой рядом с домом.Во дворе на Каргопольской улице на борьбу с листопадом вышел целый отряд дворников. На газоне часть листьев складывают в мешки, а часть сгребают под только что высаженные деревья, чтобы им было теплее зимой. На детских и спортивных площадках порядок наводят с помощью воздуходувов, чтобы не повреждать покрытие.Листва, конечно, хороша для романтики и красиво получается на фотографиях, но для коммунальщиков это мусор, который может забить ливневую канализацию или даже стать причиной травмы."Она попадает на пешеходные дорожки, на ней очень легко получить травму, поскользнуться. В прошлом году у нас было 4 таких случая", — говорит Сергей Подольский, первый заместитель главы управы района "Отрадное".Сторонники уборки объясняют: в городской среде листья впитывают из воздуха все вредные вещества, поэтому сохранять их нет смысла."Лист, как пылесос, который все в себя впитал, весь мусор, все препараты, выхлопные газы. А потом он упал. Фильтр от пылесоса мы же выкидываем", — объясняет Юрий Гниненко, заведующий лаборатории защиты леса ВНИИ лесоводства и механизации лесного хозяйства.Тем не менее, жители часто выступают против таких уборок. И на то несколько причин. Листва, считают они, служит своего рода одеялом для корней деревьев и удобрением для почвы. Кроме этого работает принцип: сохранил листья — сохранил траву. Если это, конечно, не декоративный газон в центре."Если приходит дворник с веерными граблями, он сгребает лист и происходит еще дополнительная нагрузка на эту несчастную угнетенную злаковую травку. Она выпадает, погибает ещё быстрее", — поясняет агроэколог Максим Щербаков.На 9-й Парковой улице это противостояние вылилось в негласную войну. Дворники собирают листву, жители ее снова разбрасывают.В столице сегодня существуют нормативы уборки листьев. Вдоль магистралей расчищают по 25 метров, на районных дорогах это расстояние уже 10 метров, а от дворовых проездов нужно отмерять 5 метров. В парках и на особо охраняемых природных территориях от листвы очищают только дорожки."На дворовых территориях сгребание листвы может производиться и по иным правилам, если жители многоквартирного дома, проголосовавшие на портале "Активный гражданин" решают, что в их дворе сгребать листву не надо", — рассказывает Наталия Кораблина, заместитель руководителя департамента ЖКХ города Москвы.Но есть места, где убирать листья нужно вне зависимости от мнения жителей. Например, во дворе в Гольянове, где до сих пор с ужасом вспоминают летнее нашествие ивовой моли. Все деревья были окутаны паутиной, словно в фильме ужасов.В этом году столица пережила целое нашествие насекомых. На юго-западе спасались от тополиной моли. В других районах деревья одолевала каштановая тля или минер. Личинки этих паразитов зимуют в листве, поэтому если ее не убрать, следующим летом нашествие может повториться и погубить деревья.