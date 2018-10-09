В результате взрыва газового баллона во время газосварочных работ на территории Пермского порохового завода погибли трое рабочих.

В результате взрыва газового баллона во время газосварочных работ на территории Пермского порохового завода погибли трое рабочих.Как передает "Интерфакс", один человек погиб на месте, двое умерли в больнице от полученных ранений.Местные СМИ сообщают, что во время взрыва одному из рабочих оторвало голову. Его коллеги получили тяжелые повреждения – у одного повреждение грудной клетки, у другого — травматическая ампутация на уровне локтевого сустава руки. Травмы оказались несовместимыми с жизнью.В результате ЧП происшествие не повлияло технологический процесс, разрушений нет.Пермский пороховой завод является одним из крупнейших российских предприятий оборонного комплекса, история которого началась в 1934 году с выпуска взрывчатки для горнорудных работ. В годы Великой Отечественной войны завод выпускал порох, заряды для крупнокалиберной артиллерии и заряды для знаменитых "Катюш".В данное время завод производит: заряды к реактивным системам залпового огня "Град" и "Смерч", комплексам ПВО; заряды двигателей подвесных ракет класса "воздух-воздух" ближнего и среднего боя; стартово-разгонные ступени крылатых ракет морского базирования, в том числе стартующих с подводных лодок, противокорабельных систем класса "воздух-поверхность"; заряды к системам ближнего боя и артиллерийского выстрела из танков и самоходных установок; сферические пороха для стрелкового оружия (автоматы, пулеметы).