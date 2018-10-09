Злоумышленник вошел в помещение АЗС и, угрожая предметом, похожим на нож, похитил оттуда денежные средства, после чего скрылся с места происшествия...

«Сотрудники УУР ГУ МВД России по г. Москве совместно с оперуполномоченными УВД по Восточному округу г. Москвы и Отдела МВД России по району Северное Измайлово задержали 27-летнего приезжего, подозреваемого в совершении разбойного нападения на АЗС», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В службу «102» обратилась сотрудница автозаправочной станции, расположенной на 104-м километре МКАД. Она рассказала, что в помещение АЗС вошел неизвестный мужчина и, угрожая предметом, похожим на нож, похитил денежные средства, после чего скрылся с места происшествия.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на Щелковском шоссе.По данному факту следствием ОМВД России по району Северное Измайлово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73