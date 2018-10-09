Злоумышленник вошел в помещение АЗС и, угрожая предметом, похожим на нож, похитил оттуда денежные средства, после чего скрылся с места происшествия...
«Сотрудники УУР ГУ МВД России по г. Москве совместно с оперуполномоченными УВД по Восточному округу г. Москвы и Отдела МВД России по району Северное Измайлово задержали 27-летнего приезжего, подозреваемого в совершении разбойного нападения на АЗС», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.
В службу «102» обратилась сотрудница автозаправочной станции, расположенной на 104-м километре МКАД. Она рассказала, что в помещение АЗС вошел неизвестный мужчина и, угрожая предметом, похожим на нож, похитил денежные средства, после чего скрылся с места происшествия.
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на Щелковском шоссе.
По данному факту следствием ОМВД России по району Северное Измайлово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Пресс-служба УВД по ВАО
(495) 965-29-73