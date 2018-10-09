Молодой человек, увидев в замке зажигания оставленный ключ, тайно проник в автомобиль, завел его и уехал кататься по улицам города...

Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО задержали 30-летнего мужчину, подозреваемого в неправомерном завладении транспортным средством.В ОМВД России по району Дорогомилово г. Москвы обратился представитель компании по прокату автомобилей с заявлением об угоне иномарки. Мужчина сообщил, что со Студенческой улицы пропал автомобиль марки «Хенде Солярис», принадлежащий компании. Материальный ущерб составил около 1 миллиона 100 тысяч рублей.В ходе патрулирования сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО остановили данный автомобиль на Киевской улице, за рулем которого был 30-летний москвич.Как установили полицейские, молодой человек, увидев в замке зажигания оставленный ключ, тайно проник в автомобиль, завел его и уехал кататься по улицам города.В настоящее время машина изъята и в ближайшее время будет возвращена компании.Отделением дознания ОМВД России по району Дорогомилово г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93