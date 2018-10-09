Награды в робототехнике. Воспитанники владимирского Кванториума завоевали золото, серебро и бронзу. Владимирские школьники выступили на 5-м международном фестивале робототехники «РобоФинист».

Награды в робототехнике. Воспитанники владимирского Кванториума завоевали "золото", "серебро" и "бронзу". Владимирские школьники выступили на 5-м международном фестивале робототехники «РобоФинист». Он проходил с 5 по 7 октября в Санкт-Петербурге. Молодым любителям робототехники удалось завоевать пять призовых мест в трех категориях: «Сумо андроидных роботов», «Гонки андроидных роботов» и завоевали 2-е место в категории «Кубок РТК: Искатель" для детей до 14 лет. Среди заданий была практическая олимпиада, школьникам предлагали собрать роботов с нуля и запрограммировать.