На Украине горит очередной склад с боеприпасами. На этот раз заполыхали армейские арсеналы в районе села Ичня под Черниговом. В связи с чрезвычайным происшествием президент Незалежной Петр Порошенко обратился за помощью к силовикам.

НаУкраине горит очередной склад с боеприпасами. На этот раз заполыхали армейские арсеналы в районе села Ичня под Черниговом. В связи счрезвычайным происшествием президент Незалежной Петр Порошенко обратился за помощью к силовикам.Как сообщил пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко, Порошенко поручил правительству помочь тем, кто проживает в непосредственной близости от склада боеприпасов.По некоторым данным, первые взрывы на армейских арсеналахв Ичне прогремели около трех часов ночи. На место выехала оперативнаягруппа Генштаба Вооруженных сил Украины. Сейчас под Черниговом работаетспецгруппа, которую возглавляет глава правительства Владимир Гройсман.Данныхо человеческих жертвах пока нет. Как сообщает , из ближайшихнаселенных пунктов эвакуировано более 10 тысяч человек. Единственныйкрупный город в районе - Прилуки. Населенный пункт с населением около 55 тысяч человек находится в 170 километрах от места взрывов.УкраинскиеСМИ сообщают, что на горящих складах под Черниговом находятся 88 тысячбоеприпасов. Детонация, по свидетельствам очевидцев, происходит каждыетри секунды.Эксперты не исключают, что пожар в Ичне может быть связан с незаконной торговлей оружием и боеприпасами."Сообщилио том, что ВСУ продают оружие ополченцам, в частности комплексы ПЗРК, —возможно, с этим и связано", – цитирует экономиста Александра Дудчака. Таким образом, предположил аналитик, командование ВСУ пытается замести следы.