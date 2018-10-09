На
Украине горит очередной склад с боеприпасами. На этот раз заполыхали армейские арсеналы в районе села Ичня под Черниговом. В связи с
чрезвычайным происшествием президент Незалежной Петр Порошенко обратился за помощью к силовикам.
На
Украине горит очередной склад с боеприпасами. На этот раз заполыхали армейские арсеналы в районе села Ичня под Черниговом. В связи с
чрезвычайным происшествием президент Незалежной Петр Порошенко обратился за помощью к силовикам.
Как сообщил пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко, Порошенко поручил правительству помочь тем, кто проживает в непосредственной близости от склада боеприпасов.
По некоторым данным, первые взрывы на армейских арсеналах
в Ичне прогремели около трех часов ночи. На место выехала оперативная
группа Генштаба Вооруженных сил Украины. Сейчас под Черниговом работает
спецгруппа, которую возглавляет глава правительства Владимир Гройсман.
Данных
о человеческих жертвах пока нет. Как сообщает , из ближайших
населенных пунктов эвакуировано более 10 тысяч человек. Единственный
крупный город в районе - Прилуки. Населенный пункт с населением около 55 тысяч человек находится в 170 километрах от места взрывов.
Украинские
СМИ сообщают, что на горящих складах под Черниговом находятся 88 тысяч
боеприпасов. Детонация, по свидетельствам очевидцев, происходит каждые
три секунды.
Эксперты не исключают, что пожар в Ичне может быть связан с незаконной торговлей оружием и боеприпасами.
"Сообщили
о том, что ВСУ продают оружие ополченцам, в частности комплексы ПЗРК, —
возможно, с этим и связано", – цитирует экономиста Александра Дудчака. Таким образом, предположил аналитик, командование ВСУ пытается замести следы.