Анастасия Волочкова родилась в Ленинграде, училась там в академии имени Вагановой, танцевала на сцену Мариинского театра. Словом, пик ее творческой карьеры связан с городом на Неве. Но теперь она вернулась туда по другому поводу.

Анастасия Волочкова родилась в Ленинграде, училась там в академии имени Вагановой, танцевала на сцену Мариинского театра. Словом, пик ее творческой карьеры связан с городом на Неве. Но теперь она вернулась туда по другому поводу.В Северной столице по сей день живет отец балерины Юрий Волочков – чемпион СССР по настольному теннису, заслуженный тренер сборной России. Ему уже 71 год и здоровье давно пошатнулось. "Горько представить, что папа после инсульта, случившегося 10 лет назад, не говорит и не двигается", – плачет Волочкова.Внезапный инсульт отца перечеркнул многие планы Насти. Когда в прессе ее активно травили, ей так хотелось попросить у мудрого папы совета, но он уже не мог сказать ни слова."От папы мне достались лучшие качества, – уверяет Настя. – Сила воли, упорство, трудолюбие, стремление к победе и умение побеждать, умение противостоять любым испытаниям, преодолевая их с честью и достоинством, чувство юмора, позитив всегда и доброта. И цвет глаз у нас зеленый. И сердце одинаково большое. И вообще, спустя много лет, я осознала, что от папы я унаследовала больше качеств, чем от мамы.... Папа, живи!"В Петербург Волочкова отправилась не только ради встречи с обездвиженным отцом. "Я приезжала сегодня в Питер разобраться в сложнейшей ситуации, – пояснила она. – И мне удалось. Хоть это было очень не просто. Но со мной и папой друзья".Правда, многие поклонники, даже тут не обошлись без зубоскальства: "Интересно, а Тамара Владимировна порадуется за то, что ее дочка считает, что все лучшие душевные качества ей достались от папы?", "Глупость тоже от папы? Спортсмены всегда туповаты", "Почему ваш папа в офисном кресле? У него нет инвалидного?", "Даже на встречи с больным отцом нужно выставить себя напоказ, ладно, хоть тут хватило мозгов не оголиться".А видя на фотографиях аскетичный интерьер в квартире отца Волочковой – старая мебель, заклеенный скочтем паркет – люди недоумевают: "Ну неужели папе нет места во дворце Насти?", "Настя, заберите папу к себе, у вас есть условия и возможность, в доме на свежем воздухе, в саду, ему будет намного лучше, в квартире зачахнет", "А почему вы так шикарно живете , а ваш папа скромненько?". АНо потом недоброжелатели нашли ответ: "Зачем ей родители в поместье? Она мужиков там меняет каждый день, с голой жопой бегает, опять же у прислуги пополнение будет".