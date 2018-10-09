На ВДНХ готовится к открытию масштабная выставка Золотая осень. Это традиционный смотр достижений сельского хозяйства, на который ежегодно съезжаются тысячи участников со всей страны. В программе новейшая техника, гастрономический фестиваль и показ лучших племенных животных России.

На ВДНХ готовится к открытию масштабная выставка "Золотая осень". Это традиционный смотр достижений сельского хозяйства, на который ежегодно съезжаются тысячи участников со всей страны. В программе новейшая техника, гастрономический фестиваль и показ лучших племенных животных России. В этом году в Москву привезли настоящих рекордсменов.Красная ковровая дорожка присыпана соломой — так привычнее гостям. Первыми на порог выставки ступает стадо баранов из Волгоградской области и довольно ожидаемо начинает упираться. Ситуацию спасает прикормленный вожак стада, приводит всех баранов в нужный загон.Следом настает очередь топ-моделей. С орловским рысаком, красавицей кобылой Пальмой, случается казус — падает. Впрочем, благородная лошадь быстро приходит в себя и как ни в чем не бывало показывает себя гостям.- Очень хорошая порода, уникальная. Граф Орлов говорил: и под воду, и под воеводу. На все случаи жизни.Самой капризной знаменитостью оказался бык Герефорд. Наотрез отказался выходить из кузова. Целый час уговоров организаторов не помог, журналистам пришлось убрать камеры. Калмыкские быки, в отличие от британского сородича, повели себя куда покладистее."Они неприхотливые, живут в степях, не надо строить никаких помещений, стадный тип содержания, практически кормятся на подножном корму", — объясняет Алексей Хабаров, организатор выставки.Все животные, собранные на выставке, лучшие в своем роде, рекордсмены — самые крупные в стране быки и бараны, быстрые и ловкие лошади. Всего более 500 голов.Одни из самых многочисленных представительниц на выставке, конечно, коровы. Как привычные, широко распространенные у нас черно-белые голштинские, так и довольно необычные серые, выведенные в Швейцарии. Но оценивать на выставке в первую очередь будут не внешний вид коров, а то, сколько они за последний год дали молока. И в надое этим дамам нет равных. Некоторые дают до 40 литров молока в день.Прежде чем предстать перед широкой публикой и членами жюри, всем животным предстоит мытье, а некоторым и стрижка."Здесь две категории посетителей: специалисты-животноводы и жители и гости Москвы, которым интересно будет посмотреть на всех животных", — рассказывает Анна Смирнова, руководитель раздела выставки "Животноводство и племенное дело".Неделя высокой сельскохозяйственной моды на ВДНХ продлится до 13 октября.