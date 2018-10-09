Сотрудники ГИБДД пытаются понять, что стало причиной ночной аварии на Варшавском шоссе. Там микроавтобус протаранил ограждение подземного перехода. Удар был такой силы, что стена почти на полметра вошла в кузов. В машине ехала семья с пятью детьми. С места аварии всех увезли в больницу.

Сотрудники ГИБДД пытаются понять, что стало причиной ночной аварии на Варшавском шоссе. Там микроавтобус протаранил ограждение подземного перехода. Удар был такой силы, что стена почти на полметра вошла в кузов. В машине ехала семья с пятью детьми. С места аварии всех увезли в больницу.От удара фары выбросило на несколько метров, обломки автомобиля разбросаны повсюду. Страшная авария случилась на Варшавском шоссе в начале десятого вечера. В микроавтобусе передвигалась семья из семи человек: двое взрослых и пятеро детей.Выжили все: в салоне сработали подушки безопасности. К месту аварии сбежались очевидцы, как только услышали звук удара, а потом и детский плач.- Маленькие ребятишки. Сколько, какой возраст — не скажу.В ГИБДД заявили: водитель был трезв. Двигался в общем потоке, но в какой-то момент неожиданно свернул с проезжей части на тротуар.В результате аварии часть стены перехода оказалась в машине примерно на полметра. К счастью, в момент самого удара здесь пешеходов не было, говорят сотрудники ГИБДД.По предварительным данным, микроавтобус двигался, не нарушая скоростной режим — примерно 60 километров в час. Чтоб забрать машину с места ДТП, эвакуатору сначала пришлось поработать тягачом. У микроавтобуса серьезные повреждения.Из искореженного автобуса всю семью госпитализировали в Морозовскую городскую детскую больницу. Там нам удалось встретить пострадавших: большая их часть, похоже, отделалась только испугом или незначительными травмами. Трое детей шли сами, а одного ребенка нес на руках отец, грустный и растерянный. Вот что он пояснил по факту аварии.- Плохо получилось.- Вы отвлеклись?- Нет.На вопрос, отвлекся ли он за рулем, глава семейства ответил, что нет, и удалился со своими четырьмя детьми. Пятый, по всей видимости, находится с матерью в больничной палате.