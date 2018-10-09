Ольга Ушакова и ее водитель стали жертвами драки, в которой, по некоторой информации, отметились российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Ведущая Первого канала обратилась в полицию, а на своей страничке в Instagram назвала драчунов обнюхавшимися крутышами.

Ольга Ушакова и ее водитель стали жертвами драки, в которой, по некоторой информации, отметились российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Ведущая Первого канала обратилась в полицию, а на своей страничке в Instagram назвала драчунов "обнюхавшимися крутышами".На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Ольга Ушакова оставила пространный пост. в котором высказалась о несправедливости в жизни. "Мне знаете, что интересно... 8 утра. Садовое кольцо. Тверская улица. Куча народа. Куда делись все те люди, которые оказались рядом с таким происшествием? Спокойно пошли дальше по своим делам? Я ведь не говорю про то, чтобы вмешаться. НИКТО даже не вызвал полицию! (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)" – начала свой рассказ о происшествии Ушакова.Ведущая сообщила, что ее водителя увезли в больницу, а она еще несколько часов ждала, чтобы подать заявление по порче имущества. Автомобиль, по словам Ушаковой, "тоже побили". Далее Ольга объяснила, что ее возмутило в ситуации. "И мне говорят: вам что так принципиально это? Видимо, намекая, что "поди не бедная, сама себе отремонтируешь". То есть они реально думали, что я сижу там из-за денег! Ну, вот как так? А как же справедливость, гражданский долг?" – задала риторический вопрос Ольга.В заключение ведущая Первого канала высказалась и о нападавших. "Дело же не в деньгах. А в том, что какие-то обнюхавшиеся в стрип-клубе крутыши потеряли связь с реальностью, отчасти потому что многое им сходит с рук именно таким образом", – пожаловалась Ушакова.Журналисты выяснили, что телеведущая и ее водитель стали жертвами, предположительно, футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Как сообщает "Московский Комсомолец", инцидент произошел утром на углу улиц Большая Садовая и 2-я Брестская, возле гостиницы "Пекин". Водитель поджидал телеведущую в припаркованном автомобиле. По его словам, компания из пяти человек хулиганила на проезжей части, и он сделал им замечание. После этого дебоширы вытащили шофера из автомобиля и начали бить. Ему был сломан нос, причинена черепно-мозговая травма. После этого хулиганы скрылись.По предварительной версии, в избиении шофера участвовала та же компания, что и в драке в кафе. После инцидента у гостиницы "Пекин" молодые люди, среди которых были Александр Кокорин и Павел Мамаев, переместились на Большую Никитскую улицу, где спустя некоторое время избили чиновника Дениса Пака.Позже пострадавший водитель Ольги Ушаковой по фотографиям опознал футболистов, передает телеграм-канал 112.