Ведущий форвард сборной Португалии и итальянского Ювентуса Криштиану Роналду снова обвиняется в насильственных действиях. Третья предполагаемая жертва известного футболиста связалась с адвокатом Кэтрин Майорги, после признаний которой полиция завела первое дело.

Ведущий форвард сборной Португалии и итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду снова обвиняется в насильственных действиях. Третья предполагаемая жертва известного футболиста связалась с адвокатом Кэтрин Майорги, после признаний которой полиция завела первое дело.Юриста Лэсли Стовелл цитирует британское издание The Sun. Днем ранее адвокат сообщила о второй пострадавшей, которая, якобы, поделилась с правоохранителями Лас-Вегаса подробностями случившегося.Теперь в "деле об изнасиловании" появилась и новая жертва. По словам Стовелл, ей известен в подробностях этот третий случай насилия со стороны Роналду: все, якобы, случилось в 2009 году, и, как и в ситуации с Майоргой, в результате футболист пошел на мировое соглашение с девушкой. Имя ее пока неизвестно общественности.