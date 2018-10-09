С трех до одного разрыва в секунду снизилась интенсивность взрывов на горящем арсенале в Черниговской области Украины. Ночью 9 октября на крупнейшем украинском арсенале произошел взрыв и начался пожар. Склад занимает территорию в 683 гектара. Из них техническая территория составляет 402 гектара.

С трех до одного разрыва в секунду снизилась интенсивность взрывов на горящем арсенале в Черниговской области Украины. Ночью 9 октября на крупнейшем украинском арсенале произошел взрыв и начался пожар. Склад из пяти хранилищ занимает территорию в 683 гектара. Из них техническая территория составляет 402 гектара.Более 12 из 20 тысяч жителей Ични эвакуированы. Этот ближайший к горящему военному складу город отключен от электроснабжения. В него прекращена подача газа, сообщает РИА Новости. В городе от разрывов снарядов возникли три пожара. Два из них удалось потушить. Один на зерносушилке продолжается.При эвакуации люди закрыли свои квартиры, однако взрывами выбило двери и окна. В городе, несмотря на усиленные наряды полиции и военнослужащих, появились мародеры.Во время пожара на складе под Черниговом находились ракеты 9М38 от зенитно-акетного комплекса "Бук" и вся техническая документация к ним, отмечает оперативное командование Донецкой народной республики.Пожар на складе произошел после обнародования новых обстоятельств крушения Boeing в Донбассе в 2014 году, когда от Киева потребовали документацию на комплексы "Бук", подчеркивает глава пресс-службы оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.Ущерб для Украины составит сотни миллионов долларов, подчеркнул депутат Верховной рады, член коллегии МВД Украины Антон Геращенко. Он добавил, что на складе под Ичней хранились в том числе снаряды для залповых систем реактивного огня "Град"."Там сейчас взрываются дефицитные снаряды к 122-миллиметровым гаубицам, снаряды для реактивных систем "Град", — заявил Геращенко в эфире телеканала "Прямой".Из-за взрывов в радиусе 30 километров от Ични закрыто украинское воздушное пространство, также приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта.Пострадавших от взрывов нет. В Генштабе Вооруженных сил Украины назвали наиболее вероятной причиной случившегося диверсию.