В Сети появилось леденящее душу видео. На нем запечатлен экстремальный момент, когда самолет авиакомпании Ryanair пытается оторваться от земли в аэропорту Бирмингема.

В Сети появилось леденящее душу видео.На нем запечатлен экстремальный момент, когда самолет авиакомпании Ryanairпытается оторваться от земли в аэропорту Бирмингема.Происходитэто во время мощного шторма "Али". На ролике видно, как сильный ветер швыряет самолетиз стороны в сторону. Можно только представить себе, что в этот момент перелижипассажиры.Однако вБританской ассоциации пилотов пояснили, что в таких ситуациях нет ничегострашного, сообщает Independent. По словам ее представителя, пилоты к такимситуациям готовы и натренированы, и все это только выглядит ужасающе.