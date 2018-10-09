В Сети появилось леденящее душу видео.
На нем запечатлен экстремальный момент, когда самолет авиакомпании Ryanair
пытается оторваться от земли в аэропорту Бирмингема.
В Сети появилось леденящее душу видео.
На нем запечатлен экстремальный момент, когда самолет авиакомпании Ryanair
пытается оторваться от земли в аэропорту Бирмингема.
Происходит
это во время мощного шторма "Али". На ролике видно, как сильный ветер швыряет самолет
из стороны в сторону. Можно только представить себе, что в этот момент перелижи
пассажиры.
Однако в
Британской ассоциации пилотов пояснили, что в таких ситуациях нет ничего
страшного, сообщает Independent. По словам ее представителя, пилоты к таким
ситуациям готовы и натренированы, и все это только выглядит ужасающе.