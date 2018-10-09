Потерпевшей позвонил неизвестный с требованием передачи 3 млн рублей за освобождение ее сына в счет оплаты его карточного долга....

Сотрудники уголовного розыска УВД по СВАО совместно с коллегами из ОМВД России по Ярославскому району задержали 33-летнего приезжего и 41-летнего жителя столицы по подозрению в вымогательстве 3 млн рублей у женщины.В отдел полиции поступило сообщение от женщины о вымогательстве денежных средств. Потерпевшая рассказала, что ей позвонил неизвестный с требованием передачи 3 млн рублей за освобождение ее сына в счет оплаты его карточного долга.В ходе проверочных мероприятий оперативники обнаружили сына потерпевшей в одной из столичных больниц. Как выяснилось, молодому человеку удалось сбежать, выпрыгнув в окно, после чего он был доставлен в больницу.Также в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых. По предварительным данным, злоумышленники посадили молодого человека в автомобиль, увезли его в помещение, расположенное на улице Маршала Рыбалко, после чего выдвинули его матери требование о передаче денег.По данному факту следствием ОМВД России по Ярославскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 163 УК РФ «Вымогательство». В отношении одного из подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии. Второй подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29