Абдулманап Нурмагомедов, отец и первый тренер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, публично простил соперника своего сына ирландца Конора Макгрегора, который неоднократно оскорблял его накануне поединка за чемпионский пояс. Надо извлечь уроки, - отметил Абдулманап.

Абдулманап Нурмагомедов, отец и первый тренер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, публично простил соперника своего сына ирландца Конора Макгрегора, который неоднократно оскорблял его накануне поединка за чемпионский пояс. "Надо извлечь уроки", — отметил Абдулманап.Нурмагомедов-старший, который пожурил сына за то, что тот не сдержал эмоций после победы над Конором и бросился разбираться с обидчиками семьи, сам признался, что после раздумий простил Макгрегора: "Пообщавшись с аксакалами и мудрыми земляками, решили двигаться к другим высотам. Я надеюсь, что в этом есть благо"."Я прощаю Конора Макгрегора, все в прошлом. Надо сделать анализ всего, что происходило, и извлечь уроки", — сказано на странице Абдулманапа Нурмагомедова в социальной сети Instagram.Посмотреть эту публикацию в InstagramАссаламуалейкум всем . Я прощаю Конора Магрегора , все в прошлом . Надо сделать анализ всего что происходило и извлечь уроки . Пообщавшись с аксакалами и мудрыми земляками , решили двигаться к другим высотам . Я надеюсь в этом есть благо . Ин Ша Аллагь .Публикация от Abdulmanap_nurmagomedov (@abdulmanap.nurmagomedov) 9 Окт 2018 в 1:08 PDT