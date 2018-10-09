Британские журналисты выясняют все новые детали биографии
отравителя Скрипалей. Александр Петров, позже превратившийся, по
версии Лондона, в Александра Мишкина, теперь стал сельским диджеем.
Британские журналисты выясняют все новые детали биографии
"отравителя" Скрипалей. Александр Петров, позже превратившийся, по
версии Лондона, в Александра Мишкина, теперь стал сельским диджеем.
Дело порталов журналистских расследований Bellingcat и The
Insider продолжила "Русская служба Би-Би-Си". Исколесившие всю Россию
в поисках неуловимого "агента ГРУ" репортеры утверждают, что Александр
Петров, которого Лондон обвиняет в отравлении экс-полковника Сергея Скрипаля и
его дочери Юлии, был сельским диджеем.