Британские журналисты выясняют все новые детали биографии отравителя Скрипалей. Александр Петров, позже превратившийся, по версии Лондона, в Александра Мишкина, теперь стал сельским диджеем.

Британские журналисты выясняют все новые детали биографии"отравителя" Скрипалей. Александр Петров, позже превратившийся, поверсии Лондона, в Александра Мишкина, теперь стал сельским диджеем.Дело порталов журналистских расследований Bellingcat и TheInsider продолжила "Русская служба Би-Би-Си". Исколесившие всю Россиюв поисках неуловимого "агента ГРУ" репортеры утверждают, что АлександрПетров, которого Лондон обвиняет в отравлении экс-полковника Сергея Скрипаля иего дочери Юлии, был сельским диджеем.