Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон пользуется огромной популярностью у поклонников королевской семьи Великобритании. Теперь у фанатов герцогини Кембриджской появился еще один повод гордиться любимицей.

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон пользуется огромной популярностью у поклонников королевской семьи Великобритании. Теперь у фанатов герцогини Кембриджской появился еще один повод гордиться любимицей.Кейт и Уильям приехали на первый мировой Министерский саммит по вопросам психического здоровья, который проходил в Каунти-холл в Лондоне. Герцогиня появилась на публике в платье от новозеландского модельера Эмилии Викстед, которое уже надевала ровно год назад во время королевского визита в Германию.Примечательно, что наряд герцогини сделан грубо говоря из мусора, а точнее из переработанных отходов. Как выяснилось, Кейт пропагандирует идею эко-моды – гармоничного сочетания этики и эстетики.Адепты этой концепции призывают мир избавится от бездумного потребительства, уважительно относится к ручному труду, разумно использовать природных ресурсов, заботится о здоровье и экологии. Отметим, что любой желающий может приобрести себе такое же платье сайте Emilia Wickstead по цене 1775 долларов. Об этом сообщает Daily Mail.К слову, принц Уильям также надел на мероприятие “прошлогодний” темно-синий костюм. Наряд он дополнил бордовым галстуком с мелким орнаментом.Напомним, недавно герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон вернулась из декретного отпуска. В конце апреля 2018 года она стала матерью в третий раз. Герцогиня подарила мужу сына Луи Артура Чарльза. Примечательно, что этот отпуск по беременности и родам был значительно длиннее, чем предыдущие. К примеру, после рождения принца Джорджа в 2013 году Миддлтон вернулась к светским выходам всего через шесть недель, а в 2015 году после появления малышки Шарлотты Кейт восстанавливалась четыре месяца.