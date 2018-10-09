Известный видеоблогер Данила Поперечный заявил, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев начали свои похождения еще в поезде, который следовал из Санкт-Петербурга в Москву. Поперечный признался, что они вели себя, как зверье и быдло.

Известный видеоблогер Данила Поперечный заявил, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев начали свои похождения еще в поезде, который следовал из Санкт-Петербурга в Москву. Поперечный признался, что они вели себя, как "зверье и быдло"."Видели кучу последних видосов, где Кокорин и друзья избивают нескольких людей за последние пару дней? Я ехал с ними в "Сапсане", где они люто упарывались и орали в переговорке, как зверье и быдло", — написал блогер в своем личном Twitter."Первое впечатление оказалось правдивым: совсем поехали футболистики от ощущения того, что им все сходит с рук. Их ведь все знают, да и бабла куча! Кстати, Кокорина я узнал потому что он был в майке "Кокорин".Более того, как сообщает Mash, футболисты арендовали целый вагон для поездки в столицу, в котором на протяжении пути они громили мебель, кидали посуду, приставали к проводницам и пассажирам соседнего вагона, выпив при этом весь запас алкоголя.