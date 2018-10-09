Жители дома № 34 А по проспекту Строителей пожаловались в прокуратуру. Домом управляет ТСЖ, но жильцы заметили, что придомовую территорию и места общего пользования приходят убирать чужие люди. При этом о ликвидации ТСЖ не объявляли. А это похоже на двоевластие в многоквартирном доме

Жители дома № 34 "А" по проспекту Строителей пожаловались в прокуратуру. Домом управляет ТСЖ, но жильцы заметили, что придомовую территорию и места общего пользования приходят убирать чужие люди. При этом о ликвидации ТСЖ не объявляли. А это похоже на двоевластие в многоквартирном доме.Ирина Пухова, старшая по дому № 34 "А": "То, что наши подъезды убирают уже чужие люди - это я знаю, потому что я сама открывала ей дверь. Она сказала "Уборка подъезда!". Если будем переходить в другую управкомпанию при сохранении ТСЖ, эта управкомпания должна заключить договор с ТСЖ. Этого договора нет".Что делать? И кому платить, если квитанции квитанции за обслуживание дома начнут приходить и от ТСЖ и от управкомпании? Вот что говорит по этому поводу эксперт.Альберт Русанен, председатель Правления общественной организации ЖКХ-Контроль: "Если жители не имеют возможности увидеть протокол общего собрания, где, якобы, решено общим собранием изменить способ управления данным многоквартирным домом, то соответственно возникает сомнение законности принятия данного решения. Ну, в первую очередь что порекомендуем жителям: нужно обратиться в Жилиинспекцию и получить копию протокола, если им не предоставляет его управкомпания. Получить копии всех бюллетеней жителей, которые якобы проголосовали за переход от ТСЖ в Управкомпанию. И соответственно в случае сомнения в достоверности наличия необходимого кворума, в подлинности подписей жителей, соответственно подать заявление о признании данного собрания собственников недействительным".