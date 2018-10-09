Ведущие Антон Исюков и Ольга Якунина отправились в автопутешествие по городам «Золотого кольца»

Ведущие Антон Исюков и Ольга Якунина отправились в автопутешествие по городам «Золотого кольца»Журналисты «Первого канала» завершили съемки серии о городе Владимире для телепроекта «Открываем Золотое кольцо России», сообщает пресс-служба городской администрации.Телевизионный сериал рассказывает о туристической привлекательности российских городов. Съемки уже проходили в Карелии, Краснодарском крае и в Крыму. Теперь ведущие Антон Исюков и Ольга Якунина отправились в автопутешествие по городам «Золотого кольца». Во Владимире съемки проходили в течение трех дней.Съемочная группа работала в музеях «Старая аптека», «Музее пряника» и «Музее ложки». В объективы телекамер попали Патриарший сад, Спасский холм и Георгиевская улица. Также ведущие попробовали блины с владимирской вишней и приготовили кашу по традиционному рецепту в русской печи.Серия о Владимире выйдет в эфир на следующей неделе в передаче «Доброе утро».