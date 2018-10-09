В Кремле видели сообщения СМИ о драке с участием известных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева и считают, что правоохранительным органах не составит труда разобраться в этой истории.

В Кремле видели сообщения СМИ о драке с участием известных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева и считают, что правоохранительным органах не составит труда разобраться в этой истории."Безусловно, как и вся страна, мы на это обратили внимание. Видели достаточно неприятные видеокадры, которые были опубликованы", — рассказал ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По его мнению, в данной ситуации "нужно абстрагироваться от эмоций, нужно абстрагироваться от того, кто футболисты, кто не футболисты".Представитель Кремля считает, что при рассмотрении обращений потерпевших правоохранителям не составит никакого труда выяснить обстоятельства этого дела, так как есть и показания свидетелей, и видеозапись.8 октября нападающий футбольного клуба "Зенит" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой. Причиной конфликта стало то, что спортсмены нанесли по машине несколько ударов, а мужчина сделал им замечание. В итоге водитель оказался в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом костей носа.Затем футболисты отправились в кафе, где повздорили с мужчинами за соседним столиком, устроили драку и избили директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП "НАМИ" Сергея Гайсина.Все пострадавшие уже опознали нападавших и обратились в полицию. Возбуждены уголовные дела по статье "Побои" УК РФ.