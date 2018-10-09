Все зенитные ракетные комплексы С-300 переданы Сирии. Об этом министр обороны России Сергей Шойгу сообщил Владимиру Путину на заседании Совета безопасности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Все зенитные ракетные комплексы С-300 переданы Сирии. Об этом министр обороны России Сергей Шойгу сообщил Владимиру Путину на заседании Совета безопасности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Ранее агентство ТАСС писало, что в Арабскую Республику отправили 3 дивизиона ЗРК С-300ПМ. В боекомплекте каждого 100 ракет. Ранее эти зенитные системы служили в вооруженных силах России, однако их заменили на более современные С-400.Напомним, решение о передаче Сирии комплексов ПВО С-300 приняли после уничтожения российского разведывательного самолета Ил-20 и гибели всего его экипажа. По данным Минобороны РФ, воздушное судно стало жертвой провокации, организованной истребителями израильских ВВС.С-300ПМ способен перехватить практически любую воздушную цель на расстоянии до 250 километров. Один комплекс, а это командный пункт, радар и несколько пусковых установок, может одновременно брать на сопровождение и обстреливать несколько летательных аппаратов.