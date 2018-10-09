Девушка выступала с композицией «Heaven» Emeli Sande

Девушка выступала с композицией «Heaven» Emeli SandeПевица Дарья Шигина живет во Владимире 4 года. Раньше девушка жила в Кинешме. Она окончила Институт искусств Владимирского государственного университета. Сейчас состоит в кавер-группе «Kiss Me Twice».На «Голос» девушке удалось попасть лишь с третьей попытки. Дарья выступала с композицией «Heaven» Emeli Sande. Но узнать, как оценило ее талант жюри, неизвестно. Дарья не может разглашать эту информацию.Выступление жительницы Владимира стоит ждать в первых выпусках нового сезона, который выйдет в эфир с 12 октября.