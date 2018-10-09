Несколько молодых людей после дорожного конфликта причинили телесные повреждения 33-мужчине, который нарядом скорой помощи был доставлен в медицинское учреждение...

"В дежурную часть отдела МВД России по Пресненскому району поступило заявление от 36-летней женщины, проживающей в Подмосковье. Она пояснила, что на пересечении улиц 2-я Брестская и Большая Садовая несколько неизвестных разбили стекло и повредили заднюю дверь принадлежащего ей автомобиля «Мерседес», а также нанесли телесные повреждения водителю автомобиля.Выехавшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что несколько молодых людей после дорожного конфликта причинили телесные повреждения 33-мужчине, который нарядом скорой помощи был доставлен в медицинское учреждение.По данному факту столичной полицией возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ «Побои».В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Расследование уголовного дела продолжается,"- сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по г. Москве Юрий Титов.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве