Под Муромом нашли останки пилота Великой Отечественной войны. Владимирские поисковики обнаружили в окрестностях деревни Михалёво военный истребитель.

Под Муромом нашли останки пилота Великой Отечественной войны. Владимирские поисковики обнаружили в окрестностях деревни Михалёво военный истребитель. Поисковые работы в этой местности велись в рамках экспедиции "Герои неба-5". Владимирские поисковики посвятили её памяти ветерана Великой Отечественной войны, инструктора Вязниковской военной авиационной школы пилотов Вячеслава Кокорина. Он ушёл из жизни в сентябре 2018 года. Более 50 поисковых отрядов в течение двух дней поднимали на поверхность фрагменты фюзеляжа и мотор истребителя Ла-5, разбившегося в Муромском районе в июне 1944 года. Вместе с обломками боевой машины обнаружили останки пилота, предположительно им был старший сержант Иван Павлович Кирей 1918 года рождения. Сейчас поисковики решают вопрос об организации захоронения останков. А двигатель самолета передадут музею Вязниковской авиационной школы пилотов.