Суицид или несчастный случай? В Коврове, в районе железнодорожного вокзала сегодня ночью погибла несовершеннолетняя девушка.Эту информацию нам подтвердили во Владимирском линейном отделе полиции на транспорте.

Суицид или несчастный случай? В Коврове, в районе железнодорожного вокзала сегодня ночью погибла несовершеннолетняя девушка. Эту информацию нам подтвердили во Владимирском линейном отделе полиции на транспорте. Известно, что трагедия случилась в районе 5 утра. Девушку сбил проезжающий поезд № 88 "Алдер-Нижний Новгород". В управлении транспорта Нижегородской области нам пояснили, что о ситуации знают. Сейчас информация уточняется.Дмитрий Захаров, ст. помощник руководителя Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ :"Пассажирским поездом № 88 сообщением Адлер-Н.Новгород смертельно травмирована девушка 2002 года рождения. На место происшествия выехали следователи. Приволжским следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по данному факту организована проверка. Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение".