Неизвестный на автомашине «Лада Ларгус» достал предмет, похожий на пистолет, и открыл стрельбу в сторону заявителя...

Сотрудники отдельной роты ППСП по району Крюково ГУ МВД России по г. Москве совместно с оперативниками уголовного розыска ОМВД России по Молжаниновскому району задержали подозреваемого в хулиганстве с применением травматического пистолета.В ОМВД России по Молжаниновскому району от жителя Подмосковья поступило сообщение о том, что он на автомобиле «Газель» двигался по Ленинградскому шоссе в сторону области, когда его «подрезал» неизвестный на автомашине «Лада Ларгус». При этом злоумышленник достал предмет, похожий на пистолет, и открыл стрельбу в сторону заявителя. В результате потерпевший получил ушибы, от госпитализации он отказался.Был введен план «Перехват». В результате сотрудники московской полиции установили местонахождение разыскиваемого автомобиля. Находившийся за рулем 41-летний житель Зеленограда был задержан по подозрению в хулиганстве. У него изъят предмет, похожий на пистолет. Согласно результатам исследования данный предмет является травматическим оружием. У задержанного имелось на него разрешение.Отделом дознания ОМВД России по Молжаниновскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29