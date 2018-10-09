В отношении жителей Кольчугинского и Муромского районов возбуждены уголовные дела.

В сентябре текущего года инспекторами дорожно-патрульной службы ОМВД России по Кольчугинскому району, находившимися на маршруте патрулирования, но одной из улиц районного центра был остановлен скутер марки «STELS», за рулем которого находился 43-летний местный житель. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, что было подтверждено показаниями специального прибора.Так же, как и в предыдущем случае, инспекторами ОГИБДД был остановлен автомобиль «ВАЗ-2114» под управлением 26-летнего жителя Кольчугино. От водителя исходил запах алкоголя. Результаты проведенного освидетельствования подтвердили, что автолюбитель находится в состоянии опьянения.Аналогичный факт был выявлен полицейскими МО МВД России «Муромский». В ходе патрулирования сотрудники полиции обратили внимание на автомобиль «ВАЗ-2115», траектория движения которого была нарушена. Результаты проведенного освидетельствования подтвердили, что 35-летний местный житель управлял транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения.Во всех случаях в ходе проверки полицейские установили, что ранее автолюбители уже привлекался к административной ответственности за нетрезвую езду.В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).