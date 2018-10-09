Маленький Гоша — долгожданный и любимый ребенок с очень непростой судьбой. В свои 1 год и 2 месяца он уже перенес несколько сложнейших операций из-за сложного и редкого врожденного порока сердца. Сейчас малышу требуется срочная замена клапана, но родители не в состоянии собрать всю сумму самостоятельно.

Маленький Гоша — долгожданный и любимый ребенок с очень непростой судьбой. В свои 1 год и 2 месяца он уже перенес несколько сложнейших операций из-за сложного и редкого врожденного порока сердца. Сейчас малышу требуется срочная замена клапана на механический протез St.Jude, без которого ребенок не сможет жить и развиваться. Однако стоимость этого протеза слишком велика для семьи, родители не в состоянии собрать всю сумму самостоятельно. Операция назначена на начало ноября. Необходимая сумма — 60 тысяч рублей. Вы можете помочь спасти жизнь малыша прямо сейчас!ПОМОЧЬ ГЕОРГИЮ КОЖЕНКОВУРедкий врожденный порок сердца — общий артериальный ствол, перерыв дуги аорты, стеноз трункального клапана, дефект межжелудочковой перегородки — у ребенка диагностировали еще на 27 недели беременности.14 июля 2017 года Гоша родился в специализированном роддоме и был сразу переведен в реанимацию под наблюдение врачей. К сожалению, сразу сделать радикальную операцию было невозможно из-за низкого веса новорожденного. На четвертые сутки жизни Гошу в крайне тяжелом состоянии доставили в ФГБУ "НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева", где ему была проведена операция по раздельному суживанию легочных артерии и гибридному стентированию открытого артериального протока. Это спасло ему жизнь, но не исправило пороки сердца.Спустя пару месяцев Гоша перестал расти, набирать вес, стал часто срыгивать, уровень кислорода в крови упал до 70% при норме 100%. Несколько месяцев ребенок восстанавливался в "Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей", а в возрасте 8 месяцев ему провели сложнейшую радикальную коррекцию сердца. Была восстановлена аорта, реконструированы пути оттока из правого желудочка в легочную артерию клапаносодержащим кондуитом Contegra, проведена пластика дефекта межжелудочковой перегородки, созданы фенестрации межпредсердной перегородки, сняты манжеты с ветвей легочной артерии.Затем последовала долгая реабилитация. Месяц Гоша провел в реанимации, долго был подключен к ИВЛ из-за дыхательной недостаточности, перенес пневмонию. Однако радикальная коррекция принесла свои результаты: ребенок начал развиваться и расти, появился аппетит, прибавились силы, мальчик научился сидеть, ползать, стоять с опорой. Сейчас он пробует делать первые шажки. Гоша очень любознательный и улыбчивый малыш. Единственное, что напоминает о пороке сердца, это отдышка, деформация грудной клетки, быстрая утомляемость и, конечно, хронический недобор веса. В 1 год и 2 месяц он весит всего 6800, при росте 70 см. Для набора веса диетолог разработала для него систему питания на основе высокобелковой смеси.Однако в ходе последней операции не удалось скорректировать недостаточность клапана. Из-за этого пару месяцев назад у ребенка стал расти левый желудочек, и сердце вновь перегружается. Малышу нужно срочно заменить клапан на механический протез St.Jude."Гоше очень нужна помощь. Лечение и операция оплачиваются квотами, однако стоимость протеза в квоту не входит. Для нашей семьи оплатить его сложно. Мы очень надеемся на вашу помощь и поддержку! Если отложить операцию, состояние Гоши будет ухудшаться. Помогите, пожалуйста, собрать сумму на приобретение протеза St.Jude для проведения операции. Мы верим, что после нее Гоша сможет развиваться дальше и жить полноценной жизнью", — говорит мама ребенка Анастасия Коженкова.ПОМОЧЬ ГОШЕПомочь ребенку также можно через "Сбербанк-онлайн" — в назначении платежа нужно указать "Благотворительное пожертвование для Коженкова Георгия".Или отправить СМС на номер 7545 с суммой пожертвования (например: "300" на номер 7545).