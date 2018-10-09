Ради возлюбленной актер Данила Козловский переехал в столицу. Артист приобрел дорогостоящие апартаменты.

Ради возлюбленной актер Данила Козловский переехал в столицу. Артист приобрел дорогостоящие апартаменты.Козловский родился в Москве, однако долгое время являлся жителем Санкт-Петербурга. В златоглавую актер приезжал исключительно по работе и переезжать не стремился.Однако в личной жизни звезды произошли перемены, после чего Данила решился на изменение места жительства. Он купил просторную квартиру недалеко от Кремля – на Тверской улице.В новое просторное жилье артист перебрался не один. Вместе с ним переехала и невеста Ольга Зуева. "Раньше я куда-то все время мчался, летал туда-сюда, а теперь мой дом в Москве. С нами живет собака Груша, мы подобрали ее на улице, когда отдыхали в Грузии, и привезли с собой. Иногда я гуляю с ней у нас "на районе", – рассказал Козловский изданию 7 Дней.ru.О том, что Данила и Ольга собираются пожениться, заговорили в прошлом году. Слухи появились после их поездки в Японию, откуда модель приехала с кольцом с внушительным бриллиантом на безымянном пальце. При этом сама Зуева предпочитает не распространяться об их будущем.Отметим, недавно Ольга дебютировала в отечественном кино в качестве режиссера. Так, на фестивале "Кинотавр" она представила собственную работу "На районе". Данила Козловский исполнил в ней одну из главных ролей.