Посол Нидерландов в Москве Рене Джонс-Бос, вызванная в министерство иностранных дел России, прибыла на Смоленскую площадь.

Посол Нидерландов в Москве Рене Джонс-Бос, вызванная в министерство иностранных дел России, прибыла на Смоленскую площадь.Как передает ТАСС, вызов Джонс-Бос связан с антироссийской кампанией, развернутой в королевстве.4 октября министр обороны Нидерландов Анк Бейлевельд проинформировала мировую общественность о том, что Служба военной разведки и безопасности страны якобы предотвратила 13 апреля хакерскую атаку со стороны России на Организацию по запрещению химического оружия.По ее словам, нападение попытались осуществить четверо россиян, сотрудников Главного управления (бывшее ГРУ) Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. О чем свидетельствует изъятое у них оборудование.Бейлевельд заявила, что мужчины хотели получить доступ к информации, касающейся расследования гибели малайзийского Boeing 777 на Украине в 2014 году и попытке отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Великобритании в 2018-м.