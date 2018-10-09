Эксперт
по тюремным наколкам Николай Егоров прокомментировал значение татуировок
футболиста. Он предположил, что произойдет, если оскандалившийся из-за драки спортсмен
попадет в места не столь отдаленные.
Эксперт
по тюремным наколкам Николай Егоров прокомментировал значение татуировок
футболиста. Он предположил, что произойдет, если оскандалившийся из-за драки спортсмен
попадет в места не столь отдаленные.
По мнению специалиста, все изображения,
которыми "забил" себя Мамаев, кажутся полной бессмыслицей и предметом для
исследования психиатра. Егоров добавил, что в рисунках на теле футболиста нет
какой-либо системы, и они похожи на боевой раскрас воина.
При этом эксперт добавил, что тату могут
ассоциироваться у игрока "Краснодара", например, с каким-то событием или
человеком. По словам специалиста, согласно "словарю тату", крылья, выбитые на шее
Мамаева, ассоциируются со злом и опасностью.
"Но вообще вся "крылатая" символика больше свойственна определённым
категориям – в первую очередь сексуальным меньшинствам, потому с ней нужно быть
аккуратнее. Придется ли отвечать за все эти "Красоты" на тебе в тюрьме – вопрос
открытый", – цитирует Николая Егорова "Московский комсомолец".
Эксперт заявил, что иногда такого зэка могут
сравнить с раскрашенным петухом и перевести в ранг обиженных. Он отметил, что
все будет зависеть от СИЗО, от камеры, а также поведения самого заключенного.
Напомним, скандал
разгорелся 8 октября в Москве. Компания, в составе которой были футболисты
Александр Кокорин и Павел Мамаев, напала у отеля "Пекин" на водителя
ведущей Первого канала. Затем спортсмены затеяли драку в кофейне, в результате
которой пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак и глава НАМИ Сергей Гайсин.
Кроме того, стало известно, что накануне, во время поездки из Питера в Москву,
Кокорин и Мамаев устроили пьяный дебош в поезде.