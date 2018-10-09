Эксперт по тюремным наколкам Николай Егоров прокомментировал значение татуировок футболиста. Он предположил, что произойдет, если оскандалившийся из-за драки спортсмен попадет в места не столь отдаленные.

Экспертпо тюремным наколкам Николай Егоров прокомментировал значение татуировокфутболиста. Он предположил, что произойдет, если оскандалившийся из-за драки спортсменпопадет в места не столь отдаленные.По мнению специалиста, все изображения,которыми "забил" себя Мамаев, кажутся полной бессмыслицей и предметом дляисследования психиатра. Егоров добавил, что в рисунках на теле футболиста неткакой-либо системы, и они похожи на боевой раскрас воина.При этом эксперт добавил, что тату могутассоциироваться у игрока "Краснодара", например, с каким-то событием иличеловеком. По словам специалиста, согласно "словарю тату", крылья, выбитые на шееМамаева, ассоциируются со злом и опасностью."Но вообще вся "крылатая" символика больше свойственна определённымкатегориям – в первую очередь сексуальным меньшинствам, потому с ней нужно бытьаккуратнее. Придется ли отвечать за все эти "Красоты" на тебе в тюрьме – вопросоткрытый", – цитирует Николая Егорова "Московский комсомолец".Эксперт заявил, что иногда такого зэка могутсравнить с раскрашенным петухом и перевести в ранг обиженных. Он отметил, чтовсе будет зависеть от СИЗО, от камеры, а также поведения самого заключенного.Напомним, скандалразгорелся 8 октября в Москве. Компания, в составе которой были футболистыАлександр Кокорин и Павел Мамаев, напала у отеля "Пекин" на водителяведущей Первого канала. Затем спортсмены затеяли драку в кофейне, в результатекоторой пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак и глава НАМИ Сергей Гайсин.Кроме того, стало известно, что накануне, во время поездки из Питера в Москву,Кокорин и Мамаев устроили пьяный дебош в поезде.