Команда корейских и американских психологов провела исследование, в ходе которого выяснила, для каких людей эмоции и впечатления важнее материальных подарков. Оказалось, не последнюю роль в этом играет социальный статус человека.

Команда корейских и американских психологов провела исследование, в ходе которого выяснила, для каких людей эмоции и впечатления важнее материальных подарков. Оказалось, не последнюю роль в этом играет социальный статус человека.В исследовании участвовали сотрудники корейского Национального института науки и технологий Ульсана, а также университетов штата Аризона и Южной Калифорнии. Их работа основывалась на 20 схожих проектах, опубликованных ранее.Так, в одном из предыдущих исследований утверждалось, что эмоциональный эффект от подарков-впечатлений и новых вещей отличается как продолжительностью, так и качеством. К примеру, путешествие по незнакомым, интересным и красивым местам принесет более сильные эмоции, однако эффект от приобретения нового гаджета, одежды или техники продлится дольше.В свежем же докладе говорится, что люди с приличным доходом и образованием, скорее, будут радоваться походу на концерт, чем очередной паре обуви или драгоценностям."Чем ниже социальный статус человека, тем больше удовольствия он получит от материальных подарков", — отмечают исследователи.