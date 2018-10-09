Слава и деньги, известность и даже любовь публики нередко оказывают на публичных
людей какое-то необъяснимое влияние: они становятся неуправляемыми и опасными
для общества. Последний громкий эпизод с участием футболистов Александра
Кокорина и Павла Мамаева снова возвращает
к поиску ответа на вопрос: что это – психология безнаказанности или банальное
хамство на почве пьянства и алкоголизма?
Слава и деньги, известность и даже любовь публики нередко оказывают на публичных
людей какое-то необъяснимое влияние: они становятся неуправляемыми и опасными
для общества. Последний громкий эпизод с участием футболистов Александра
Кокорина и Павла Мамаева снова возвращает
к поиску ответа на вопрос: что это – психология безнаказанности или банальное
хамство на почве пьянства и алкоголизма?
Два веселых футболиста, которые уже
когда-то зажигали с кальяном и шампанским за 500 евро в Монте-Карло, влипли в Москве
в более серьезную историю. Как пишут СМИ, Кокорин и Мамаев сначала избили
мужчину, посмевшего сделать им замечание на парковке, а затем оторвались в кафе,
набросившись на министерских служащих, мирно пивших утренний кофе. У
пострадавших зафиксированы травмы головы, один из них находится в больнице.
Говорят, что до этого бравые
спортсмены умудрились весело погулять в вагоне скоростного поезда
"Сапсан" по пути из Петербурга в Москву. В этом случае люди не
пострадали, зато обстановка и инфраструктура вагона были повреждены хмельными
футболистами.
Очевидно, что будь на месте
известных и публичных граждан Кокорина и Мамаева какой-нибудь менеджер по
продажам или слесарь Иван Иванов, он бы уже сидел в СИЗО и заплетающимся языком
давал бы показания следователю. А через два-три месяца отправился бы лет на
пять в колонию строго режима по обвинению в злостном хулиганстве, порче
имущества и нанесении тяжких телесных повреждений.
Но со звездами шоу-бизнеса,
артистами и футболистами почему-то этот сценарий не срабатывает. Вот, к примеру,
известный скандалист Алексей Панин. Обсуждать его моральные качества и не
слишком уж сильные роли в кино не будем, а описание всех его дебошей займет не
одну статью.
Можно вспомнить самый громкий,
датированный 2013 годом. Тогда артист нагрянул с гастролями в Приамурье, но
после очередного выступления устроил погром в одном из местных
кафе. Вначале ему не понравилась еда, и, чтобы выразить свое недовольство,
Панин начал бить посуду и швырять бутылки из бара в разные
стороны. Утихомирить буйного гастролера удалось только отряду
полиции.
Валерий
Николаев, тоже артист и, как оказалось опасный человек, сбил на своей машине в
центре Москвы женщину. И нет, чтобы сдаться полиции, он решил
скрыться с места происшествия. Актер почти целые сутки находился в
розыске, однако даже когда полицейские окружили его машину, Николаев, решил не сдаваться и нажал на газ. В итоге
пострадал сотрудник ГАИ.
Четыре
года назад коллега Николаева по цеху – Марат Башаров – избил свою жену
и нанес ей серьезные травмы, в том числе перелом левой носовой кости и
сотрясение головного мозга.
Эпатажный Никита Джигурда, знаменитый своим строптивым характером, во время
съемки популярного ток-шоу, темой которого стал вопрос допустимой порнографии, напал
на одного из гостей студии.
Все,
конечно, помнят "розовую кофточку" Филиппа Киркорова, который попрекал журналистку на
пресс-конференции в Ростове-на-Дону после неудобного вопроса. Через несколько
лет певец избил второго режиссера церемонии "Золотой граммофон"
Марину Яблокову. Тогда он уехал подлечить нервы в израильскую психиатрическую клинику,
а если разобраться, то попросту сбежал от правосудия.
Не так
мощно выступил Валерий Меладзе в июле 2011 года, но тоже оторвался на
представительнице слабого пола. Известный певец устроил погоню за
девушкой-фотографом на свадьбе Яны Чуриковой. По словам пострадавшей, Меладзе
выкручивал ей руки, сопровождая свои действия матом и угрозами.
Певец Витас,
любящий стрелять у себя на даче по воронам, несколько лет назад избил
полицейского. Перед этим он за рулем своего внедорожника
наехал на велосипедистку на пешеходной дорожке ВДНХ, а затем пытался
скрыться. Когда на место ДТП прибыли полицейские, певец устроил перепалку,
отказался проходить медицинское освидетельствование и даже ударил стража
порядка ногой.
За несколько месяцев до
своей смерти актер Владислав Галкин отличился в московском кафе. В ответ на
отказ официанта налить ему виски Галкин ударил стулом по барной стойке и начал
палить из газового пистолета по бутылкам. Прибывший наряд полиции артист
встретил кулаками и засветил одному из стражей порядка мощным ударом в голову.
Душевный настрой актера Александра
Баширова кто-то испортил на борту самолета, летевшего в Буэнос-Айрес.
Начав дебоширить в небе, артист продолжил истерику уже в аэропорту и напал с
кулаками на телеведущую Ксению Бородину, которой не посчастливилось быть
попутчицей Баширова.
Этот список можно продолжать до бесконечности, но у всех
его фигурантов есть один общий признак –
никто из них не попал в исправительное учреждение за свои действия. Артистов
жалеют оперативники, к ним снисходительно относятся следователи. А судьи в
редких случаях, когда дело все-таки доходит до оглашения приговора, дают им
условные сроки или штрафы.
Такая политика безнаказанности по сути служит почвой для
развития психологии безнаказанности у тех, кому посчастливилось стать
известным, популярным и богатым. Так что, можно с уверенностью сказать, что
через какой-то небольшой промежуток времени мы станем свидетелями очередного
скандала, дебоша или драки с участием наших любимых звезд.