Слава и деньги, известность и даже любовь публики нередко оказывают на публичных людей какое-то необъяснимое влияние: они становятся неуправляемыми и опасными для общества. Последний громкий эпизод с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева снова возвращает к поиску ответа на вопрос: что это – психология безнаказанности или банальное хамство на почве пьянства и алкоголизма?

Слава и деньги, известность и даже любовь публики нередко оказывают на публичныхлюдей какое-то необъяснимое влияние: они становятся неуправляемыми и опаснымидля общества. Последний громкий эпизод с участием футболистов АлександраКокорина и Павла Мамаева снова возвращаетк поиску ответа на вопрос: что это – психология безнаказанности или банальноехамство на почве пьянства и алкоголизма?Два веселых футболиста, которые ужекогда-то зажигали с кальяном и шампанским за 500 евро в Монте-Карло, влипли в Москвев более серьезную историю. Как пишут СМИ, Кокорин и Мамаев сначала избилимужчину, посмевшего сделать им замечание на парковке, а затем оторвались в кафе,набросившись на министерских служащих, мирно пивших утренний кофе. Упострадавших зафиксированы травмы головы, один из них находится в больнице.Говорят, что до этого бравыеспортсмены умудрились весело погулять в вагоне скоростного поезда"Сапсан" по пути из Петербурга в Москву. В этом случае люди непострадали, зато обстановка и инфраструктура вагона были повреждены хмельнымифутболистами.Очевидно, что будь на местеизвестных и публичных граждан Кокорина и Мамаева какой-нибудь менеджер попродажам или слесарь Иван Иванов, он бы уже сидел в СИЗО и заплетающимся языкомдавал бы показания следователю. А через два-три месяца отправился бы лет напять в колонию строго режима по обвинению в злостном хулиганстве, порчеимущества и нанесении тяжких телесных повреждений.Но со звездами шоу-бизнеса,артистами и футболистами почему-то этот сценарий не срабатывает. Вот, к примеру,известный скандалист Алексей Панин. Обсуждать его моральные качества и неслишком уж сильные роли в кино не будем, а описание всех его дебошей займет неодну статью.Можно вспомнить самый громкий,датированный 2013 годом. Тогда артист нагрянул с гастролями в Приамурье, нопосле очередного выступления устроил погром в одном из местныхкафе. Вначале ему не понравилась еда, и, чтобы выразить свое недовольство,Панин начал бить посуду и швырять бутылки из бара в разныестороны. Утихомирить буйного гастролера удалось только отрядуполиции.ВалерийНиколаев, тоже артист и, как оказалось опасный человек, сбил на своей машине вцентре Москвы женщину. И нет, чтобы сдаться полиции, он решилскрыться с места происшествия. Актер почти целые сутки находился врозыске, однако даже когда полицейские окружили его машину, Николаев, решил не сдаваться и нажал на газ. В итогепострадал сотрудник ГАИ.Четырегода назад коллега Николаева по цеху – Марат Башаров – избил свою женуи нанес ей серьезные травмы, в том числе перелом левой носовой кости исотрясение головного мозга.Эпатажный Никита Джигурда, знаменитый своим строптивым характером, во времясъемки популярного ток-шоу, темой которого стал вопрос допустимой порнографии, напална одного из гостей студии.Все,конечно, помнят "розовую кофточку" Филиппа Киркорова, который попрекал журналистку напресс-конференции в Ростове-на-Дону после неудобного вопроса. Через нескольколет певец избил второго режиссера церемонии "Золотой граммофон"Марину Яблокову. Тогда он уехал подлечить нервы в израильскую психиатрическую клинику,а если разобраться, то попросту сбежал от правосудия.Не такмощно выступил Валерий Меладзе в июле 2011 года, но тоже оторвался напредставительнице слабого пола. Известный певец устроил погоню задевушкой-фотографом на свадьбе Яны Чуриковой. По словам пострадавшей, Меладзевыкручивал ей руки, сопровождая свои действия матом и угрозами.Певец Витас,любящий стрелять у себя на даче по воронам, несколько лет назад избилполицейского. Перед этим он за рулем своего внедорожниканаехал на велосипедистку на пешеходной дорожке ВДНХ, а затем пыталсяскрыться. Когда на место ДТП прибыли полицейские, певец устроил перепалку,отказался проходить медицинское освидетельствование и даже ударил стражапорядка ногой.За несколько месяцев досвоей смерти актер Владислав Галкин отличился в московском кафе. В ответ наотказ официанта налить ему виски Галкин ударил стулом по барной стойке и началпалить из газового пистолета по бутылкам. Прибывший наряд полиции артиствстретил кулаками и засветил одному из стражей порядка мощным ударом в голову.Душевный настрой актера АлександраБаширова кто-то испортил на борту самолета, летевшего в Буэнос-Айрес.Начав дебоширить в небе, артист продолжил истерику уже в аэропорту и напал скулаками на телеведущую Ксению Бородину, которой не посчастливилось бытьпопутчицей Баширова.Этот список можно продолжать до бесконечности, но у всехего фигурантов есть один общий признак –никто из них не попал в исправительное учреждение за свои действия. Артистовжалеют оперативники, к ним снисходительно относятся следователи. А судьи вредких случаях, когда дело все-таки доходит до оглашения приговора, дают имусловные сроки или штрафы.Такая политика безнаказанности по сути служит почвой дляразвития психологии безнаказанности у тех, кому посчастливилось статьизвестным, популярным и богатым. Так что, можно с уверенностью сказать, чточерез какой-то небольшой промежуток времени мы станем свидетелями очередногоскандала, дебоша или драки с участием наших любимых звезд.