Президент России поведал секрет своей работоспособности. Им он поделился на встрече с работниками сельхозпредприятия Рассвет в станице Геогриевская Ставропольского края.

Президент Россииповедал секрет своей работоспособности. Им он поделился на встрече сработниками сельхозпредприятия "Рассвет" в станице Геогриевская Ставропольскогокрая.Одна из сотрудниц поинтересовалась, как Владимиру Путину удаетсяжить в столь плотном рабочем графике, успевать при этом решать огромноеколичество задач, а еще и находить время для обеда с аграриями. Глава государстваответил, что источником его сил является общение с успешными людьми,которые достигают хороших результатов в своих областях."Самаялучшая энергетика – это общение с такими людьми, как вы", – цитирует президентателеканал "Звезда". Также президент отметил, что при виде успеха людей, которые выполняют свои задачи "стаким хорошим результатом", всегда берутся дополнительные силы". Такое общениеон назвал хорошим "впрыском энергии".Российский лидер ипремьер-министр Дмитрий Медведев пообедали со станичниками. Еда простая издоровая – овощной салат, борщ и пюре с котлетами. "Такое же меню, как и увсех. Никаких разносолов", – цитирует поваров "Московский комсомолец". ВладимирПутин предложил начать с яблочного компота.Помимо превосходногоурожая яблок, в хозяйстве "Рассвет" собрали 50 центнеров пшеницы с гектара.Президент, премьер и работники сельхозпредприятия обсудили за обедом и "деланасущные". Поговорили о холодильниках для яблок, противоградных сетках, саженцехранилищахи другом.По итогу визитаи гости, и хозяева остались друг другом довольным. Владимир Путин и ДмитрийМедведев увезли в Москву по вязанке саженцев и ящику яблок.