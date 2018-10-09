Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев успели побуянить еще до нападения на чиновников Минпромторга. Перед инцидентом в Кофемании спортсмены разогрелись, напав на водителя журналистки Первого канала.

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев успели побуянитьеще до нападения на чиновников Минпромторга. Перед инцидентом в "Кофемании"спортсмены "разогрелись", напав на водителя журналистки Первогоканала.Водитель поджидал телеведущую Ольгу Ушакову в автомобиле.MercedesGLS был припаркован возле гостиницы "Пекин", науглу улиц Большая Садовая и 2-я Брестская. Как рассказал пострадавший, компанияиз пяти человек хулиганила на проезжей части. Водитель сделал молодым людямзамечание, а те вытащили шофера из машины и начали бить."Побеседовав" с водителем, хулиганыскрылись. Мужчину доставили в Боткинскую больницу со сломанным носом ичерепно-мозговой травмой. Полиция возбудила уголовное дело постатье "Побои", пишет "МК".По предварительной версии, в избиении шофера участвовала таже компания, что и в драке в "Кофемании" – после инцидента угостиницы "Пекин" молодые люди, среди которых были Кокорин и Мамаев, отправилисьна Большую Никитскую улицу. В ближайшее время водителю будут предъявлены дляопознания фотографии футболистов.Как сообщалось ранее, Кокорин и Мамаев пришли позавтракать вкафе компанией из 10-15 человек. Замечание слишком шумным спортсменам сделал постоянный посетитель заведения Денис Пак. В ответ чиновникуслышал оскорбление и получил пару тумаков. Кокорин иМамаев сломали ему зуб, поставили несколько синяков. Разнимал драчунов СергейГайсин, которому в процессе тоже досталось.Пострадавшие оказались сотрудниками Минпромторга. Каксообщили в ведомстве, директор департамента Денис Пак и гендиректорГосударственного научного центра "НАМИ" Сергей Гайсин получили помощь в медицинских учреждениях Москвы. Чиновники подали заявлениев полицию.