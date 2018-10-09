Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев успели побуянить
еще до нападения на чиновников Минпромторга. Перед инцидентом в Кофемании
спортсмены разогрелись, напав на водителя журналистки Первого
канала.
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев успели побуянить
еще до нападения на чиновников Минпромторга. Перед инцидентом в "Кофемании"
спортсмены "разогрелись", напав на водителя журналистки Первого
канала.
Водитель поджидал телеведущую Ольгу Ушакову в автомобиле.
Mercedes
GLS был припаркован возле гостиницы "Пекин", на
углу улиц Большая Садовая и 2-я Брестская. Как рассказал пострадавший, компания
из пяти человек хулиганила на проезжей части. Водитель сделал молодым людям
замечание, а те вытащили шофера из машины и начали бить.
"Побеседовав" с водителем, хулиганы
скрылись. Мужчину доставили в Боткинскую больницу со сломанным носом и
черепно-мозговой травмой. Полиция возбудила уголовное дело по
статье "Побои", пишет "МК".
По предварительной версии, в избиении шофера участвовала та
же компания, что и в драке в "Кофемании" – после инцидента у
гостиницы "Пекин" молодые люди, среди которых были Кокорин и Мамаев, отправились
на Большую Никитскую улицу. В ближайшее время водителю будут предъявлены для
опознания фотографии футболистов.
Как сообщалось ранее, Кокорин и Мамаев пришли позавтракать в
кафе компанией из 10-15 человек. Замечание слишком шумным спортсменам сделал постоянный посетитель заведения Денис Пак. В ответ чиновник
услышал оскорбление и получил пару тумаков. Кокорин и
Мамаев сломали ему зуб, поставили несколько синяков. Разнимал драчунов Сергей
Гайсин, которому в процессе тоже досталось.
Пострадавшие оказались сотрудниками Минпромторга. Как
сообщили в ведомстве, директор департамента Денис Пак и гендиректор
Государственного научного центра "НАМИ" Сергей Гайсин получили помощь в медицинских учреждениях Москвы. Чиновники подали заявление
в полицию.