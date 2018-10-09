Недавно выступление Елены Степаненко в Брянске полностью отменили. Представители юмористки говорят о том, что это связано со здоровьем. Однако эксперты раскрыли истинную причины крушения карьеры Елены Григорьевны.

Недавно выступление Елены Степаненко в Брянске полностью отменили. Представители юмористки говорят о том, что это связано со здоровьем. Однако эксперты раскрыли истинную причины крушения карьеры Елены Григорьевны.Дело в том, что когда потенциальный зритель хочет пойти на выступление Степаненко попытается найти нужную информацию в Сети, то поисковый сервис выдаст рекламу концертов Петросяна.У Елены Григорьевны нет ни собственного сайта, соцсетей она не ведет. Ей попросту негде продвигать свои выступления, передает .Раньше Елене Григорьевне просто не было заниматься лишней работой: 73-летний юморист еще совсем недавно был ее творческим партнером. Теперь Петросян превратился в прямого конкурента бывшей избранницы и отбирает у нее хлеб.Адвокат Сергей Жорин подробно прокомментировал сложившуюся ситуацию. "Мы видим, что зрители фактически отказались ходить на концерты Степаненко, Такой вывод можно сделать из того, что Степаненко пришлось отменить не просто отдельные концерты, а целые гастрольные туры", – заявил он.Представители артистки продолжают твердить, что она якобы заболела. Однако Жорин считает, что скандальный образ Степаненко, который сформировался после ее обращения в суд, попросту загубил ее репутацию и пустил под откос карьеру.Ранее стало известно, что арестовано все имущество Елены Степаненко. Это была вынужденная мера, чтобы оборотистая артистка не успела избавиться от квартир, машин и антиквариата.