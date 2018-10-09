Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов после своей феноменальной победы над знаменитым ирландцем Конором Макгрегором в бою за звание чемпиона лиги UFC стал звездой Instagram: на его аккаунт за сутки подписались 3 млн человек.

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов после своей феноменальной победы над знаменитым ирландцем Конором Макгрегором в бою за звание чемпиона лиги UFC стал звездой Instagram: на его аккаунт за сутки подписались 3 млн человек.Нурмагомедов, который давно выступает в крупнейшей американской лиге ММА, и до субботнего матча был в числе обладателей одного из самых популярных спортивных аккаунтов в социальной сети: у него было 6,8 млн подписчиков.Посмотреть эту публикацию в InstagramПо-моему мне нужны новые хейтеры, а то старым я начал нравится ))) #smile #Alhamdulillah #EnglishPleaseПубликация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) 8 Окт 2018 в 3:01 PDTНо победный поединок с Макгрегором, окрашенный в скандальные тона, дал громаднейшую прибавку и теперь у Хабиба 10 млн подписчиков. Интересно, что поверженный им ирландский боец имеет 27,9 млн подписчиков. К нему за эти сутки "постучались" всего 300 тыс. новых фанатов.