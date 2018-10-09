Водитель мопеда, попытавшийся пересечь трассу, выехав со второстепенной дороги, не успел проскочить перед легковушкой. Daewoo Nexia снесла двухколесное транспортное средство, его водитель скончался от полученных травм на месте ДТП.

Камера наблюдения, установленная на Мамайском перевале в Дагомысе — микрорайоне в Лазаревском районе города-курорта Сочи в Краснодарском крае, запечатлела момент аварии с летальным исходом, произошедшей в понедельник, 8 октября.Водитель мопеда попытался пересечь трассы, выехав со второстепенной дороги. Маневр оказался неудачным – двухколесное транспортное средство не успело проскочить перед легковушкой и Daewoo Nexia снесла его.Как сообщают СМИ, мужчина, управлявший мопедом, скончался на месте ДТП.