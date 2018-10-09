Российские спортсмены продолжают успешные выступления на юношеских Олимпийских играх, которые проводятся в аргентинском Буэнос-Айресе. Во второй день соревнований спортсмены сборной России завоевали еще четыре золотые медали.

Российские спортсмены продолжают успешные выступления на юношеских Олимпийских играх, которые проводятся в аргентинском Буэнос-Айресе. Во второй день соревнований спортсмены сборной России завоевали еще четыре золотые медали.Золотые медали в копилку российской команды принесли дзюдоистка Ирэна Хубулова, одержавшая победу в весовой категории до 52 килограмм, пловчиха Дарья Васькина, выигравшая заплыв на дистанции 100 метров на спине, а также представители тхэквондо Елизавета Ряднинская в весе до 49 килограмм и Георгий Попов, победивший в категории до 55 килограмм.Кроме того, помимо наград высшей пробы, российскими пловцами в женской комбинированной эстафете была завоевана бронза, которую принесли все та же Васькина, Полина Егорова, Анастасия Макарова и Елизавета Клеванович.Напомним, что ранее пловец Климент Колесников первенствовал в стометровке на спине, а Сергей Чернышев стал первым в истории Олимпиады победителем соревнований по брейк-дансу.