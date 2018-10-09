В Службе безопасности Украины (СБУ) рассматривают возможность диверсии со стороны России в качестве одной из причин пожара на арсенале боеприпасов в Черниговской области.

В Службе безопасности Украины (СБУ) рассматривают возможность диверсии со стороны России в качестве одной из причин пожара на арсенале боеприпасов в Черниговской области, передает ТАСС.Как сообщает пресс-служба ведомства, есть несколько версий взрыва боеприпасов на военном складе в Черниговской области. СБУ отрабатывает версию о возможной диверсии.В пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье "Небрежное отношение военнослужащего к службе, повлекшее тяжкие последствия".Ранее сообщалось, что в ночь на 9 октября на крупнейшем украинском арсенале произошел взрыв и начался пожар.