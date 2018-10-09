Телеведущий поделился с поклонниками радостной новостью. В Instagram он похвалился высокими рейтингам своего шоу На самом деле на Первом канале.

Телеведущий поделился с поклонниками радостнойновостью. В Instagram он похвалился высокими рейтингам своего шоу "На самомделе" на Первом канале."Абсолютная победа!Рейтинги пришли. В понедельник программу "На самом деле" смотрелкаждый пятый зритель Москвы. Официально, мы самое популярное ток-шоу и самаяпопулярная программа дня! Спасибо команде", – написал Дмитрий Шепелев 9октября. В подтверждение своих слов он опубликовал ведущий опубликовал данныерейтинга.Зрители поздравили Шепелева и признались в любви кпередаче. (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.). "Программа нравится, нопобольше бы героев из жизни, а не давно забытых звезд, которые ходят по пятомукругу", "Всегда спешу домой с работы чтобы посмотреть новый выпуск! А если неуспеваю, то смотрю в записи на сайте! У Вас отличная команда, очень живыеинтересные сюжеты и герои!", "У вас речь поставлена замечательно! Приятнослушать и смотреть", – написали фолловеры.При этом добрые словам вадрес программы прозвучали не только из России, но и из Казахстана, Белоруссии,Швейцарии, Израиля и даже Пуэрто Рико. Вместе с тем, пользователи соцсетиотметили, что Шепелев выиграл конкуренцию у коллеги Андрея Малахова."Малахов сдулся", "Малаховдавно стал гонять какую-то фигню, настолько все шоу, как в цирке… Настолько этостало бездарно у него, как перешел на "Россию". Перестал стараться,недооценивать стал "молодежь", которые уже наступили на пятки)). Вот, ирезультат", – считают подписчики Шепелева.Но были и те, кто не поверил рейтингам. "Ерунда, не верю!!! Кто это каждый пятый? Пенсионер??))","Может и глупый вопрос, но просветите меня, как высчитываются эти рейтинги?", -написали скептики.Напомним, ранее между ведущими Малаховым и Шепелевымпроизошел конфликт. Дмитрий болезненноотреагировал на слухи о своей госпитализации в неврологическое отделение. Из-заэтого знаменитость даже раскритиковала коллегу по цеху Андрея Малахова за то,что тот якобы распространил непроверенную информацию.