Телеведущий поделился с поклонниками радостной
новостью. В Instagram он похвалился высокими рейтингам своего шоу На самом
деле на Первом канале.
Телеведущий поделился с поклонниками радостной
новостью. В Instagram он похвалился высокими рейтингам своего шоу "На самом
деле" на Первом канале.
"Абсолютная победа!
Рейтинги пришли. В понедельник программу "На самом деле" смотрел
каждый пятый зритель Москвы. Официально, мы самое популярное ток-шоу и самая
популярная программа дня! Спасибо команде", – написал Дмитрий Шепелев 9
октября. В подтверждение своих слов он опубликовал ведущий опубликовал данные
рейтинга.
Зрители поздравили Шепелева и признались в любви к
передаче. (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.
ред.). "Программа нравится, но
побольше бы героев из жизни, а не давно забытых звезд, которые ходят по пятому
кругу", "Всегда спешу домой с работы чтобы посмотреть новый выпуск! А если не
успеваю, то смотрю в записи на сайте! У Вас отличная команда, очень живые
интересные сюжеты и герои!", "У вас речь поставлена замечательно! Приятно
слушать и смотреть", – написали фолловеры.
При этом добрые словам в
адрес программы прозвучали не только из России, но и из Казахстана, Белоруссии,
Швейцарии, Израиля и даже Пуэрто Рико. Вместе с тем, пользователи соцсети
отметили, что Шепелев выиграл конкуренцию у коллеги Андрея Малахова.
"Малахов сдулся", "Малахов
давно стал гонять какую-то фигню, настолько все шоу, как в цирке… Настолько это
стало бездарно у него, как перешел на "Россию". Перестал стараться,
недооценивать стал "молодежь", которые уже наступили на пятки)). Вот, и
результат", – считают подписчики Шепелева.
Но были и те, кто не поверил рейтингам. "Ерунда, не верю!!! Кто это каждый пятый? Пенсионер??))",
"Может и глупый вопрос, но просветите меня, как высчитываются эти рейтинги?", -
написали скептики.
Напомним, ранее между ведущими Малаховым и Шепелевым
произошел конфликт. Дмитрий болезненно
отреагировал на слухи о своей госпитализации в неврологическое отделение. Из-за
этого знаменитость даже раскритиковала коллегу по цеху Андрея Малахова за то,
что тот якобы распространил непроверенную информацию.