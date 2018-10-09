Как говорят в народе, любовь зла. Российские школьницы зачастую проверяют это утверждение на собственной шкуре.

Как говорят в народе, любовь зла. Российские школьницы зачастую проверяют это утверждение на собственной шкуре.В Киселевске 17-летняя школьница была жестоко избита 25-летним возлюбленным, ранее неоднократно судимым. Об этом сообщила заместитель руководителя местного Следственного отдела Светлана Ивлеева.Возраст и криминальное прошлое кавалера совсем не напугали девушку при знакомстве. Влюбленные сразу начали жить вместе, однако счастье продлилось недолго. Мужчина стал регулярно избивать школьницу, пишет издание "Город новостей".После очередного избиения ей пришлось обратиться в больницу, и тогда делом заинтересовалась полиция. Злоумышленнику предъявлено обвинение в истязании несовершеннолетней. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Преступник признал вину полностью.Ранее вскрылись жуткие подробности преступления, совершенного в Смоленской области. Девочка заказала групповое изнасилование знакомой из-за ревности.Школьнице показалось, что подруга неровно дышит к ее кавалеру, и решила отомстить. Девочка подговорила своего парня и двух его несовершеннолетних друзей изнасиловать знакомую. Издевательства подростки сняли на видео.