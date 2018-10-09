Ведущая разоткровенничалась с поклонниками на своей страничке в Instagram. Ксения опубликовала трогательные фото.

Ведущая разоткровенничалась с поклонниками насвоей страничке в Instagram.Ксения опубликовала трогательные фото.На снимках – три кошечкирыжего и разноцветного окрасов. Мохнатые четверолапые доверчиво заглядывают вкамеру, судя по всему, выпрашивая угощение."К рваным ранам души тыкотю приложи", – подписала милые фото Собчак, признавшись в любви к этимживотным. Публикация очень понравилась пользователям соцсети: за короткое времяее лайкнули более 25 тысяч человек.Подписчики отметили, чтоподобный пост с животными звезда публикует впервые. При этом фолловерыпоинтересовались у Ксении, чьи кошки попали в ее объектив. Некоторымпоказалось, что они выглядят нездорово. "Какие страшные! Вы их не кормите?Бедные животные!", – написал один из них.Но большинство умилилисьснимкам и согласились с тем, что кошка – лучший психотерапевт. "Люблюбеспородных котов – они настоящие", "Ксения – 100%. Умнейшие"зайки"... Все чувствуют", "Да... удивительные существа кошки, умеютвсе: медитировать-мур-мур и быть приземленными, быть ласковыми и сохранять своепространство", – прокомментировали публикацию Ксении пользователисоцсети.Отметим, в настоящеевремя на просторах интернета не утихает дискуссия на тему того, беременная лиСобчак. Многие поклонники телеведущей подозревают, что заявление об интересномположении – пиар-ход, чтобы разрекламировать новую программу Ксении. Отметим,что сама звезда еще ни разу не упоминала о своей второй беременности.