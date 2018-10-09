Ведущая разоткровенничалась с поклонниками на
своей страничке в Instagram.
Ксения опубликовала трогательные фото.
Ведущая разоткровенничалась с поклонниками на
своей страничке в Instagram.
Ксения опубликовала трогательные фото.
На снимках – три кошечки
рыжего и разноцветного окрасов. Мохнатые четверолапые доверчиво заглядывают в
камеру, судя по всему, выпрашивая угощение.
"К рваным ранам души ты
котю приложи", – подписала милые фото Собчак, признавшись в любви к этим
животным. Публикация очень понравилась пользователям соцсети: за короткое время
ее лайкнули более 25 тысяч человек.
Подписчики отметили, что
подобный пост с животными звезда публикует впервые. При этом фолловеры
поинтересовались у Ксении, чьи кошки попали в ее объектив. Некоторым
показалось, что они выглядят нездорово. "Какие страшные! Вы их не кормите?
Бедные животные!", – написал один из них.
Но большинство умилились
снимкам и согласились с тем, что кошка – лучший психотерапевт. "Люблю
беспородных котов – они настоящие", "Ксения – 100%. Умнейшие
"зайки"... Все чувствуют", "Да... удивительные существа кошки, умеют
все: медитировать-мур-мур и быть приземленными, быть ласковыми и сохранять свое
пространство", – прокомментировали публикацию Ксении пользователи
соцсети.
Отметим, в настоящее
время на просторах интернета не утихает дискуссия на тему того, беременная ли
Собчак. Многие поклонники телеведущей подозревают, что заявление об интересном
положении – пиар-ход, чтобы разрекламировать новую программу Ксении. Отметим,
что сама звезда еще ни разу не упоминала о своей второй беременности.